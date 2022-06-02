У 14 разів ближче Меркурія. Апарат NASA підлетів до Сонця на дуже близьку відстань

Апарат Parker, який вивчає нашу зірку, здійснив свій 12-й близький проліт, пройшовши половину шляху своєї наукової місії.

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Космічний апарат Parker, який спеціально створений для того, щоб досліджувати Сонце і може витримувати екстремально високі температури, підлетів на відстань у 8,5 млн км від поверхні Сонця. Останній раз апарат був приблизно на такій відстані від нашої зірки ще 25 лютого 2022 року, повідомляє Space.

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Сонячний зонд Parker, який запущений у космос ще у 2018 році, знаходився до Сонця у 14 разів ближче, ніж орбіта Меркурія. Цього разу він практично не встановив нового рекорду швидкості, хоч і зміг летіти зі швидкістю 586 860 км/год. Як писав Фокус майже таку ж швидкість апарат зміг набрати вперше минулого року. Тоді ж він уперше наблизився до Сонця на відстань 8,5 млн км. Швидкість, з якою летів сонячний зонд, приблизно у 21 раз перевищує швидкість руху МКС на орбіті Землі.

Завдяки новому близькому прольоту вчені хочуть отримати ще більше даних про поведінку Сонця, що призводить до такого явища, як нагрівання корони, що досягає понад 2 млн градусів Цельсія. Це набагато перевищує температуру поверхні нашої зірки, що становить приблизно 5 тисяч градусів за Цельсієм. Для порівняння, в ядрі Сонця температура досягає 15 млн градусів Цельсія.

[ + – ] Завдяки новому близькому прольоту вчені хочуть отримати ще більше даних про поведінку Сонця, що призводить до такого явища, як нагрівання корони, що досягає понад 2 млн градусів Фото: Forbes

"За допомогою апарату Parker нам вдається не тільки отримати нову інформацію про Сонце, але ця місія надає можливо реалізувати найсміливіші ідеї в межах нових досліджень, які ще кілька років здавалися недосяжними", — говорить Нур Рауафі, керівник місії Parker з Університету імені Джона Гопкінса.

Серед важливих досягнень космічного апарату є те, що він уже багато разів перетинав поверхню Альвена. Саме тут плазма залишає поверхню Сонця та стає сонячним вітром, який впливає на космічну погоду у всій Сонячній системі. Тепер вчені знають, що вона є не плавною кривою, а множинними вигинами.

Дані, які апарат отримує, перетинаючи поверхню Альвена, допомагають вченим краще зрозуміти процес нагрівання корони Сонця та те, як відбувається прискорення сонячного вітру.

[ + – ] Серед важливих досягнень космічного апарату є те, що він уже багато разів перетинав поверхню Альвена. Саме тут плазма залишає поверхню Сонця і стає сонячним вітром, який впливає на космічну погоду у всій Сонячній системі Фото: NASA

За допомогою сонячного зонда вчені змогли дізнатися, що навколо Сонця є вільні від пилу регіони, також вони дізналися, як відбуваються зміни в магнітному полі нашої зірки й отримали більше інформації про природу сонячних частинок.

Як уже писав Фокус у 2021 році сонячний зонд став першим космічним апаратом, який зміг "пірнути" в атмосферу Сонця. Після цього занурення апарат надіслав на Землю справді унікальні зображення, на яких видно також інші планети Сонячної системи.

[ + – ] У 2021 році сонячний зонд став першим космічним апаратом, який зміг "пірнути" в атмосферу Сонця

Вчені покладають великі надії на те, що за допомогою космічного апарату їм вдасться більше дізнатися про природу сонячних спалахів і корональних викидів маси. Адже ці явища змінюють космічну погоду та можуть безпосередньо впливати на нашу планету.

Космічний апарат під час своїх подорожей до Сонця також здійснює облети Венери, щоб набрати швидкість і іноді навіть робить знімки планети. Фокус вже писав, що завдяки цим знімкам вчені змогли побачити, що знаходиться на орбіті Венери.

Вчені розраховують, що Parker здійснить ще 12 близьких прольотів навколо Сонця до 2025 року.