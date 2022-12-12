У 200 разів швидше за кулю. Апарат NASA на неймовірній швидкості підійшов "впритул" до Сонця

11 грудня 2022 року апарат, який досліджує нашу зірку, здійснив 14-й близький проліт повз Сонце.

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Космічний апарат NASA "Паркер" у неділю, 11 грудня, пролетів над поверхнею Сонця на дуже близькій за космічними мірками відстані — 8,5 млн км. У цей час він зміг витримати дуже високу температуру та сильне випромінювання. Метою цього зближення апарату стало вивчення зовнішнього прошарку атмосфери Сонця – корони, пише Space.

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Апарат "Паркер" під час свого зближення із Сонцем, яке було вже 14-м за рахунком у його "кар'єрі", рухався просто з неймовірною швидкістю — майже 586 000 км/год.

Ця швидкість, яка більша, ніж у 200 разів швидкості польоту кулі, насправді не є рекордною для апарату "Паркер". Під час свого 10-го близького зближення з Сонцем у листопаді минулого року він набрав швидкість майже 587 тисяч км/год. Таким чином, на сьогоднішній день цей апарат NASA є найшвидшим космічним апаратом в історії. Хоча в NASA вважають, що і ця швидкість для нього не межа і він може досягти ще більшого під час наступних прольотів повз Сонце.

[ + – ] Апарат "Паркер" під час свого зближення із Сонцем, яке було вже 14-м за рахунком у його "кар'єрі", рухався просто з неймовірною швидкістю — майже 586 000 км/год. Фото: NASA

Цей апарат під час свого наближення до зірки витримав температуру в 1400 градусів і знаходився на відстані, яка в 7 разів менша, ніж відстань від Сонця до Меркурія. Апарат "Паркер", який вирушив на вивчення Сонця ще у 2018 році, оснащений спеціальним теплозахисним шаром із вуглецевого композиту завтовшки 12 см, що дозволяє йому пережити сильну спеку.

[ + – ] На цих кадрах показана атмосфера Сонця такою, якою її побачив "Паркер" під час попередніх прольотів

Однією з основних цілей цієї місії є ретельне вивчення верхнього шару атмосфери Сонця під назвою корона. Також апарат повинен зібрати необхідні дані, щоб вчені могли з'ясувати, чому сонячна корона набагато гарячіша, ніж поверхня зірки.

[ + – ] На цих кадрах показана атмосфера Сонця такою, якою її побачив "Паркер" під час попередніх прольотів

Незважаючи на те, що корона Сонця тонка і розсіяна, плазма в цьому шарі гарячіша, ніж плазма на поверхні зірки, у фотосфері, яка знаходиться під короною. Температура в короні досягає 1,1 мільйона градусів Цельсія і це при тому, що нижче за неї на 1600 км, у фотосфері, яка в 10 млн разів щільніша за корону, температура становить всього 550 градусів Цельсія.

Сонячну корону дуже складно вивчати із Землі, адже її світло розсіюється яскравішим світлом фотосфери, а значить корону можна побачити лише під час повного сонячного затемнення, коли Місяць блокує світло від фотосфери.

[ + – ] На цих кадрах показана атмосфера Сонця такою, якою її побачив "Паркер" під час попередніх прольотів

Тому космічний апарат "Паркер" так близько підлітає до сонячної корони, де формуються потоки сонячного вітру. Враховуючи те, що Сонце є найближчою до Землі зіркою, її вивчення допоможе зрозуміти процеси, що відбуваються у далеких зірках.

[ + – ] Наприкінці цього року "Паркер" має пролетіти повз Венеру, щоб знову вибрати правильну траєкторію польоту для свого наступного зближення із Сонцем 17 березня 2023 року Фото: NASA

Наприкінці цього року "Паркер" має пролетіти повз Венеру, щоб знову вибрати правильну траєкторію польоту для свого наступного зближення із Сонцем 17 березня 2023 року. Тоді він також має підлетіти до нашої зірки на відстань у 8,5 млн км, але, можливо, зробить це з більшою швидкістю. Сама ж місія цього апарату має завершитись у 2025 році.

Фокус вже писав про те, як цей космічний апарат наблизився до Сонця влітку цього року.

Також Фокус писав про найперше зближення з нашою зіркою, яке здійснив космічний апарат "Паркер".

Як уже писав Фокус, NASA показало кадри, зняті з космосу кораблем Orion, на яких видно Землю. Ці знімки були зроблені під час повернення цього космічного корабля з подорожі до Місяця.