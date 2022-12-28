Слишком поздно. Ученые считают, что прорыв в термоядерной энергетике не спасет человечество

Некоторые ученые сомневаются в том, что термоядерная реакция является источником безопасной энергии.

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Две недели назад американские ученые заявили о настоящем научном прорыве. Дело в том, что они смогли во время эксперимента в результате термоядерного синтеза получить больше энергии, чем они потратили на поддержание самой термоядерной реакции. Но некоторые ученые считают такое открытие запоздалым, а еще и потенциально опасным, пишет Futurism.

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"Святой Грааль" энергетики

Фокус уже подробно писал о научном достижении, которого удалось добиться ученым из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, США. Погоня за получением большего количества во время термоядерной реакции, чем потрачено на ее поддержание долгое время являлась главной целью для исследователей. И теперь они достигли желаемого.

[ + – ] Две недели назад американские ученые заявили о настоящем научном прорыве. Дело в том, что они смогли во время эксперимента в результате термоядерного синтеза получить больше энергии, чем они потратили на поддержание самой термоядерной реакции. Но некоторые ученые считают такое открытие запоздалым, а еще и потенциально опасным Фото: The Guardian

Хотя количество выделенной энергии не сильно превысило количество потраченной энергии на термоядерный синтез, все же многие физики назвали этот научный прорыв "Святым Граалем" термоядерной энергетики и важным этапом на пути к практическому производству электроэнергии на термоядерных электростанциях.

Термоядерная реакция или термоядерный синтез (синтез потому, что во время реакции происходит не деление атомов, как в ядерных реакторах, а их слияние, что приводит к выделению энергии) считается будущим энергетики, ведь она даст практически безграничную и чистую энергию. Кстати такая реакция происходит внутри всех звезд, благодаря чему они могут существовать.

Появление термоядерной электростанции придется ждать очень долго

Но не все физики поддерживают утверждение о том, что данный научный прорыв является чем-то особенным, который может изменить наш мир. Точнее он может, но возможно, не в лучшую сторону. Эксперты считают, что это достижение американских физиков слишком незначительное, да к тому же сделано слишком поздно. А еще это открытие может стать причиной появления еще более смертоносного ядерного оружия.

По словам Марка Дизендорфа из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, ученые еще долгое время не смогут достичь нужного количества выделяемой энергии во время термоядерной реакции, чтобы обеспечить мир.

[ + – ] Термоядерная реакция или термоядерный синтез (синтез потому, что во время реакции происходит не деление атомов, как в ядерных реакторах, а их слияние, что приводит к выделению энергии) считается будущим энергетики, ведь она даст практически безграничную и чистую энергию. Кстати такая реакция происходит внутри всех звезд, благодаря чему они могут существовать Фото: Forbes

Ученый считает, что до того, как будет создан действующий термоядерный реактор, который будет вырабатывать в сотни раз больше энергии, чем потреблять, пройдет не менее 25 лет. НО к тому времени, как считает Дизендорф, мир уже будет получать в достаточном количестве безопасную и чистую возобновляемую энергию, в частности, энергию Солнца и ветра.

Британский эксперт по энергетике Крис Крэгг считает, что первые термоядерные реакторы появятся еще позже.

"Настоящая термоядерная электростанция вряд ли заработает до того, как моим внукам исполнится 70 лет. Не забывайте, что такой научный прорыв удалось получить только спустя 60 с лишним лет после начала первых подобных экспериментов. А к тому же на это ушли миллиарды долларов", — говорит Крэгг.

Стоит отметить, что в Министерстве энергетики США настроены более оптимистично и считают, что первую термоядерную электростанцию удастся построить уже в начале следующего десятилетия.

[ + – ] Но не все физики поддерживают утверждение о том, что данный научный прорыв является чем-то особенным, который может изменить наш мир. Точнее он может, но возможно, не в лучшую сторону. Эксперты считают, что это достижение американских физиков слишком незначительное, да к тому же сделано слишком поздно. А еще это открытие может стать причиной появления еще более смертоносного ядерного оружия Фото: ScienceAlert

Опасная термоядерная реакция

По словам Дизендорфа, утверждение о том, что термоядерный синтез является безопасным и чистым процессом является неверным. Ведь в подобном реакторе, где проводили свой эксперимент американские ученые можно производить нейтроны, которые можно использовать для создания ядерных взрывчатых элементов, таких как плутоний-239, уран-235 и уран-233. То есть термоядерный реактор можно будет использовать для производства сырья для ядерных бомб.

"В этих реакторах также можно будет производить тритий, форму тяжелого водорода, который используется для увеличения мощности ядерного взрыва, что делает ядерные бомбы меньше и их легче использовать в ракетной боеголовке", — говорит Дизендорф.

Подобное утверждение небезосновательно, ведь Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, основанная в 1952 году в ответ на испытание СССР атомной бомбы, работала долгое время над исследованиями ядерного оружия.

Пока что ученые не пришли к единому мнению относительного того, является ли научный прорыв американских физиков путем к получению чистой энергии в ближайшем будущем. Некоторые эксперты говорят, что скорее всего термоядерная энергия не спасет человечество от надвигающегося быстрыми темпами климатического кризиса.

Фокус уже писал о том, что еще летом этого года ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса впервые создали термоядерную реакцию, которая похожа на ту, что происходит на Солнце. Но тот эксперимент пошел совсем не по плану.