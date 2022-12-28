Занадто пізно. Вчені вважають, що прорив у термоядерній енергетиці не врятує людство

Деякі вчені сумніваються, що термоядерна реакція є джерелом безпечної енергії.

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Два тижні тому американські вчені заявили про справжній науковий прорив. Справа в тому, що вони змогли під час експерименту в результаті термоядерного синтезу отримати більше енергії, ніж витратили на підтримку найбільш термоядерної реакції. Але деякі вчені вважають таке відкриття запізнілим, а ще потенційно небезпечним, пише Futurism.

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"Святий Грааль" енергетики

Фокус вже докладно писав про наукове досягнення, якого вдалося досягти вченим з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренс, США. Погоня за отриманням більшої кількості енергії під час термоядерної реакції, ніж витрачено на її підтримку, тривалий час була головною метою для дослідників. І тепер вони досягли бажаного.

[ + – ] Два тижні тому американські вчені заявили про справжній науковий прорив. Справа в тому, що вони змогли під час експерименту в результаті термоядерного синтезу отримати більше енергії, ніж витратили на підтримку самої термоядерної реакції. Але деякі вчені вважають таке відкриття запізнілим, а ще потенційно небезпечним. Фото: who

Хоча кількість виділеної енергії не сильно перевищила кількість витраченої енергії на термоядерний синтез, все ж таки багато фізиків назвали цей науковий прорив "Святим Граалем" термоядерної енергетики і важливим етапом на шляху до практичного виробництва електроенергії на термоядерних електростанціях.

Термоядерна реакція або термоядерний синтез (синтез тому, що під час реакції відбувається не розподіл атомів, як у ядерних реакторах, а їх злиття, що призводить до виділення енергії) вважається майбутнім енергетики, адже вона дасть практично безмежну та чисту енергію. До речі, така реакція відбувається всередині всіх зірок, завдяки чому вони можуть існувати.

На появу термоядерної електростанції доведеться чекати дуже довго

Але не всі фізики підтримують твердження про те, що цей науковий прорив є чимось особливим, який може змінити наш світ. Точніше він може, але можливо, не на краще. Експерти вважають, що це досягнення американських фізиків надто незначне, та й до того ж зроблено надто пізно. А ще це відкриття може спричинити появу ще більш смертоносної ядерної зброї.

За словами Марка Дізендорфа з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія, вчені ще довгий час не зможуть досягти потрібної кількості енергії, що виділяється під час термоядерної реакції, щоб забезпечити світ.

[ + – ] Термоядерна реакція або термоядерний синтез (синтез тому, що під час реакції відбувається не розподіл атомів, як у ядерних реакторах, а їх злиття, що призводить до виділення енергії) вважається майбутнім енергетики, адже вона дасть практично безмежну та чисту енергію. До речі, така реакція відбувається всередині всіх зірок, завдяки чому вони можуть існувати Фото: Forbes

Вчений вважає, що до того, як буде створено діючий термоядерний реактор, який вироблятиме в сотні разів більше енергії, ніж споживатиме, пройде не менше 25 років. А до того часу, як вважає Дизендорф, світ уже отримуватиме в достатній кількості безпечну та чисту відновлювану енергію, зокрема, енергію Сонця та вітру.

Британський експерт з енергетики Кріс Крегг вважає, що перші термоядерні реактори з'являться ще пізніше.

"Справжня термоядерна електростанція навряд чи запрацює до того, як моїм онукам виповниться 70 років. Не забувайте, що такий науковий прорив вдалося отримати лише через 60 років після початку перших подібних експериментів. А до того ж на це пішли мільярди доларів", — каже Крегг.

Варто зазначити, що в Міністерстві енергетики США налаштовані оптимістичніше і вважають, що першу термоядерну електростанцію вдасться побудувати вже на початку наступного десятиліття.

[ + – ] Але не всі фізики підтримують твердження про те, що цей науковий прорив є чимось особливим, який може змінити наш світ. Точніше він може, але можливо, не на краще. Експерти вважають, що це досягнення американських фізиків надто незначне, та й до того ж зроблено надто пізно. А ще це відкриття може стати причиною появи ще більш смертоносної ядерної зброї. Фото: ScienceAlert

Небезпечна термоядерна реакція

За словами Дизендорфа, твердження про те, що термоядерний синтез є безпечним та чистим процесом є невірним. Адже в подібному реакторі, де проводили свій експеримент американські вчені, можна виробляти нейтрони, які можна використовувати для створення ядерних вибухових елементів, таких як плутоній-239, уран-235 та уран-233. Тобто, термоядерний реактор можна буде використовувати для виробництва сировини для ядерних бомб.

"У цих реакторах також можна буде виробляти тритій, форму важкого водню, який використовується для збільшення потужності ядерного вибуху, що робить ядерні бомби меншими і їх легше використовувати в ракетній боєголовці", — говорить Дізендорф.

Подібне твердження є небезпідставним, адже Ліверморська національна лабораторія ім. Лоуренса, заснована у 1952 році у відповідь на випробування СРСР атомної бомби, працювала довгий час над дослідженнями ядерної зброї.

Поки що вчені не дійшли єдиної думки щодо того, чи є науковий прорив американських фізиків шляхом отримання чистої енергії в найближчому майбутньому. Деякі експерти кажуть, що, швидше за все, термоядерна енергія не врятує людство від кліматичної кризи, що насувається швидкими темпами.

Фокус вже писав про те, що цього літа вчені з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса вперше створили термоядерну реакцію, яка схожа на ту, що відбувається на Сонці. Але той експеримент пішов зовсім не за планом.