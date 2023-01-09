Створення енергії Сонця. Отримання термоядерної енергії знову віддалилося на роки: що сталося

Крайній термін для створення плазми, необхідної для термоядерного синтезу, щоб отримати майже безмежну енергію, змістили.

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Створення термоядерного синтезу, за допомогою якого можна отримати майже безмежну чисту енергію, зіткнулося з проблемами. Генеральний директор Міжнародної організації ІТЕР П'єтро Барабаскі заявив про те, що реалізація проєкту затримується, пише Express.

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Менше, ніж місяць тому американські фізики повідомили про справжній науковий прорив у створенні термоядерного синтезу, як уже писав Фокус. Термоядерний синтез — це процес, який підтримує життя всіх зірок, і якщо вдасться його постійно підтримувати на Землі, це стане ключем до отримання майже безмежної та чистої енергії, яка дозволить людству відмовитися від викопного палива.

[ + – ] Створення термоядерного синтезу, за допомогою якого можна отримати майже безмежну чисту енергію, зіткнулося з новими проблемами. Генеральний директор Міжнародної організації ІТЕР П'єтро Барабаскі заявив про те, що реалізація проєкту затримується. Фото: Express

Учені називають термоядерний синтез "святим Граалем" енергетики, і американським фізикам удалося вперше витратити на створення цієї реакції менше енергії, ніж було виділено в результаті термоядерного синтезу.

Але існує ще один міжнародний проєкт, який має на меті створення Міжнародного термоядерного експериментального реактора (ІТЕР), який будується у Франції. У цьому реакторі вчені також хочуть запустити термоядерний синтез і отримати термоядерну енергію.

[ + – ] Термоядерний синтез — це процес, який підтримує життя всіх зірок, і якщо вдасться його постійно підтримувати на Землі, це стане ключем до отримання майже безмежної та чистої енергії, яка дозволить людству відмовитися від викопного палива. Фото: NASA

Під час термоядерного синтезу відбувається злиття атомів водню, а не розщеплення атомів елементів, як у звичайних ядерних реакторах. І для цього потрібна нагріта до дуже високих температур плазма, щоб отримати величезну кількість енергії.

Уже понад 10 років продовжується будівництво експериментального термоядерного реактора, і в цей проєкт свої гроші вкладають 35 країн світу. Але за минулі роки проєкт ІТЕР зіткнувся з низкою технічних і фінансових проблем. Спочатку до 2025 року реактор повинен був розпочати роботу, і до цього часу мала бути створена плазма для створення термоядерної реакції.

Але П'єтро Барабаскі, який став генеральним директором Міжнародної організації ІТЕР у вересні минулого року, заявив про те, що термін реалізації поставленого завдання доведеться змістити.

За його словами, початкові терміни реалізації поставлених завдань були нереалістичними. Також він згадав про те, що існують серйозні технічні проблеми в створенні термоядерного реактора, а також було виявлено сліди пошкоджень у тепловому щиті, який захищає зовнішній простір навколо реактора від величезної кількості тепла, що виділяється в процесі термоядерного синтезу.

За словами Барабаскі, на вирішення цих проблем підуть не кілька місяців, а кілька років. І треба вирішити не лише технічні, а й фінансові проблеми, щоб уникнути перевитрати коштів. Новий графік запуску реактора планують визначити лише наприкінці поточного року. Барабаскі сподівається, що проєкт ІТЕР зможе повноцінно працювати вже до 2035 року.

Водночас, як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що термоядерна енергія вже не врятує людство, і нові наукові прориви в цій галузі були здійснені надто пізно. Також учені сумніваються в тому, що термоядерна енергія є справді чистою та безпечною.