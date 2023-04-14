Рыбий скелет на Марсе. Марсоход NASA сделал на Красной планете необычную находку (фото)

На новой фотографии марсохода Curiosity можно увидеть необычный камень, который похож на кость умершей рыбы.

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Марсоход Curiosity сфотографировал на Марсе очень необычную структуру, которую одна из исследовательниц назвала самой странной, из тех что она когда-либо видела, пишет Daily Mail.

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Марсоход Curiosity, исследующий поверхность кратера Гейла на Марсе прислал на Землю фотографию странного камня, напоминающего кость, из которого торчат шипы. Эта фотография вызвала бурю обсуждений в Сети, является ли эта структура естественной или же имеет искусственное происхождение.

Марсоход Curiosity сфотографировал на Марсе очень необычную структуру, которую одна из ученых назвала назвал самой странной, которую она когда-либо видела Фото: NASA

Новой фотографией марсохода NASA, которую он сделал с помощью своих камер, поделилась астробиолог Натали Кэброл в Twitter. Она написала, что за все 20 лет изучения поверхности Марса, структура, обнаруженная Curiosity, является самым странным камнем, который она когда-либо видела.

Некоторые пользователи Сети сравнили этот камень с торчащими выступами с костью рыбы или же веткой ели и предположили, что это может вообще искусственно созданный объект. Но Кэброл считает, что скорее всего это обычный камень, который подвергся сильной эрозии из-за влияния ветра.

Новой фотографией марсохода NASA, которую он сделал с помощью своих камер, поделилась астробиолог Натали Кэброл в Twitter. Она написала, что за все 20 лет изучения поверхности Марса, структура, обнаруженная Curiosity, является самым странным камнем, который она когда-либо видела Фото: NASA

Один из комментаторов также написал, что ничего подобного никогда на Марсе не видел, хотя следит за изображениями с планеты в течение уже 20 лет. Ученые все же считают, что этот причудливый камень появился в результате разрушения горной породы марсианским ветром в течение длительного периода времени. Ветры на Марсе могут создавать такие необычные геометрические формы на местных камнях. Некоторые пользователи Сети все же предположили, что эта структура может быть окаменелостью марсианского дракона, который умер миллионы лет назад. Или же это скелет давно умершей марсианской рыбы.

Один из комментаторов также написал, что ничего подобного никогда на Марсе не видел, хотя следит за изображениями с планеты в течение уже 20 лет. Ученые все же считают, что этот причудливый камень появился в результате разрушения горной породы марсианским ветром в течение длительного периода времени Фото: NASA

Марсоход Curiosity изучает кратер Гейла, диметром в 154 км, с августа 2012 года. Считается, когда-то в этом кратере находилось древнее озеро из жидкой воды. Главной особенностью данного кратера является гора Эолида, которая возвышается на 5,5 км над дном кратера. Одной из задач марсохода Curiosity является поиск признаков того, что Марс в далеком прошлом был обитаем. За время своего путешествия по Марсу космический аппарат смог преодолеть уже 29 км и даже поднялся на гору Эолида на высоту в более чем 600 метров. Марсоход уже смог определить, что жидкая вода, а также химические строительные блоки и питательные вещества, необходимые для поддержания жизни, находились в кратере Гейла в далеком прошлом в течение десятков миллионов лет.

Марсоход Curiosity изучает кратер Гейла, диметром в 154 км, с августа 2012 года. Считается, когда-то в этом кратере находилось древнее озеро из жидкой воды Фото: NASA

Уже не в первый раз Curiosity присылает на Землю фотографии необычных структур на Марсе. Например, в прошлом году аппарат сфотографировал "чешуйчатые" скалы, образованные в результате воздействия воды, как уже писал Фокус.

Также марсоход ранее сделал фотографии необычных столбов на Марсе, которые появились скорее всего в результате эрозии местной горной породы, как уже писал Фокус.

Также марсоход сделал фотографии необычных столбов на Марсе, которые появились скорее всего в результате эрозии местной горной породы Фото: NASA

В этом году, как уже писал Фокус, марсоход сделал снимки необычного камня под названием "Какао", состав которого отличается от всех окружающих камней.

О том, какие самые важные открытия за 10 лет своей работы сделал марсоход Curiosity, Фокус также подробно писал. Аппарат обнаружил органические соединения, узнал о необычных свойствах метана, а также получил больше информации о воде на Марсе.

Также Фокус писал о том, что NASA показало, как будут жить люди на Марсе. Пока что место обитания первых астронавтов на Красной планете создано на Земле, но в нем скоро поселяться четыре добровольца, которые проведут целый год в закрытом помещении. Таким образом ученые хотят понять, как повлияет длительная изоляция на физическое и психическое состояние будущих колонистов на Марсе.