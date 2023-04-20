Другий млинець комом. Відбувся старт мегаракети Ілона Маска Starship: без катастрофи не обійшлося (відео)

У майбутньому надважка ракетна система Starship доставлятиме людей і вантажі на Місяць і Марс.

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20 квітня 2023 року відбувся довгоочікуваний запуск у космос ракетної системи Starship, яка складається з ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship. Це була друга спроба провести перший в історії випробувальний політ найпотужнішої у світі ракети. Спочатку все йшло за планом, хоча старт трохи затримали. Потім ракетна система таки стартувала і спочатку перші три хвилини летіла нормально. Потім мало відбутися відділення космічного корабля, тобто верхнього ступеня від ракети-носія, але на жаль, цього не сталося.

Досягши висоти 38 км, Starship почала неконтрольовано обертатися і в результаті вибухнула в повітрі. Фото: скріншот

Досягши висоти 38 км, Starship почала неконтрольовано обертатися і в результаті вибухнула в повітрі. У будь-якому випадку цей запуск можна вважати частково успішним, тому що вперше ракета Starship злетіла повністю зібраному вигляді.

Вперше запустити ракету Starship на орбіту фахівці компанії SpaceX намагалися у понеділок, 17 квітня. Але через проблеми з герметизацією ракети запуск було відкладено на 20 квітня. Весь цей час інженери усували виявлені неполадки, щоб здійснити довгоочікуваний запуск у космос. Компанія SpaceX лише у п'ятницю, 14 квітня, отримала дозвіл провести запуск мегаракети Starship від Федерального управління цивільної авіації США.

Напередодні першої спроби запуску в космос, засновник та власник SpaceX Ілон Маск говорив, що шанси на успішний політ становлять 50 на 50 Фото: скріншот

Напередодні першої спроби запуску в космос, засновник та власник SpaceX Ілон Маск говорив, що шанси на успішний політ становлять 50 на 50. Власне, цей прогноз виправдався, що стосується спроби запуску 17 квітня. Але тепер усе минулося, як і було заплановано.

Ракетна система Starship складається з двох складових – ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship. У зібраному вигляді ця ракета має висоту 120 метрів, що робить її найвищою ракетою у світі. Також вона є найпотужнішою у світі та перевершує за своїми характеристиками створену в NASA ракету Space Launch System.

Ракетна система Starship складається з двох складових – ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship Фото: скріншот

Якщо у дітища Ілона Маска відбувся лише перший випробувальний політ, і то невдалий, то мегаракета NASA вже показала себе у справі, коли минулого року вивела до космосу космічний корабель Orion, який успішно здійснив обліт навколо Місяця.

Варто сказати, що поки в космос полетіли лише прототипи складових ракетної системи Starship — прототип ракети-носія Super Heavy під назвою Booster 7 і прототип космічного корабля Starship під назвою SN24. Ракета Starship має стати багаторазовою транспортною системою для доставки людей та вантажів на Місяць та Марс.

Згідно з початковим планом, після запуску ракети Starship зі стартового майданчика компанії SpaceX у штаті Техас і прототип ракети-носія, і прототип космічного корабля мали повернутися не на сушу, а на воду. Booster 7 мав приводнитися у водах Мексиканської затоки, а SN24 через півтори години після запуску мав бути в Тихому океані недалеко від Гавайських островів.

До речі, космічний корабель Starship, який матиме відповідну модифікацію, повинен буде виконати роль посадкового модуля для астронавтів, які вперше у 21 столітті ступлять на поверхню Місяця у 2025 році.

Фокус вже писав про те, що NASA створило підводну копію Місяця, щоб підготувати астронавтів до висадки на супутник Землі. Американська компанія допомогла переобладнати підводний тренувальний комплекс NASA на копію місячної поверхні.