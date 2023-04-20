Підготовка до висадки людини на Місяць. NASA створило підводну копію супутника Землі (фото)

Американська компанія допомогла переобладнати підводний тренувальний комплекс NASA на копію місячної поверхні. Таким чином, астронавти можуть підготуватися до висадки на Місяць.

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NASA перетворило свою Лабораторію нейтральної плавучості, гігантський басейн об'ємом 31 млн літрів, у Х'юстоні, штат Техас, на точну копію поверхні Місяця для навчання астронавтів, які у 2025 році полетять на супутник Землі в рамках місії Artemis 3, пише Futurism.

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Астронавти понад 30 років тренуються в Лабораторії нейтральної плавучості, де у величезному басейні розміром 61 на 31 метр і глибиною 12 метрів під водою імітуються умови невагомості. Зараз дно цього басейну активно змінюють, щоби відтворити умови місячної поверхні.

Астронавти понад 30 років тренуються в Лабораторії нейтральної плавучості, де у величезному басейні розміром 61 на 31 метр і глибиною в 12 метрів під водою імітуються умови невагомості. Фото: NASA

Створити копію Місяця на землі NASA допомагає компанія V2X. Зараз дно басейну засипають піском, камінням як справжніми, так і штучними. Це роблять для того, щоб астронавти під час занурення на дно басейну могли не тільки відчути місячну силу тяжкості (вона становить 1/6 земної), але й могли пройтись на імітації цієї поверхні Місяця. Також астронавтів навчатимуть працювати в умовах малого освітлення сонячним світлом, адже такі умови будуть на місці їхньої висадки на південному полюсі Місяця.

Створити копію Місяця на землі NASA допомагає компанія V2X. Зараз дно басейну засипають піском, камінням як справжніми, так і штучними Фото: NASA

Величезний басейн Лабораторії нейтральної плавучості раніше використовувався для навчання астронавтів, які вирушають на Міжнародну космічну станцію (МКС). Майбутні тренування астронавтів, що летять на МКС, як і раніше, будуть проводитися в цьому ж басейні, але в його неглибокій частині. А астронавти місії Artemis тренуватимуться на самому дні у змодельованому місячному середовищі.

Величезний басейн Лабораторії нейтральної плавучості раніше використовувався для навчання астронавтів, які вирушають на Міжнародну космічну станцію Фото: NASA

Історичне повернення людини на Місяць має відбутися наприкінці 2025 року в рамках місії Artemis 3. Тоді на супутник Землі полетять четверо астронавтів і двоє з них спустяться на поверхню Місяця. Крім підготовки астронавтів до висадки на Місяць, підводний об'єкт NASA також використовуватимуть, щоб підготувати астронавтів для перебування на майбутній космічній місячній станції Lunar Gateway. Її мають збудувати вже до кінця цього десятиліття і орбітальна станція, яка обертатиметься навколо Місяця, слугуватиме перевалочним пунктом для астронавтів, які летять на Місяць.

Як уже писав Фокус, нещодавно стали відомі імена чотирьох астронавтів, які на космічному кораблі Orion в рамках місії Artemis 2 здійснять обліт Місяця восени 2024 року. Це буде підготовка до повернення людини на Місяць за рік.

Також Фокус вже писав про те, що у травні цього року на Місяць відправлять автономний місяцехід, який створили не в NASA. Цей місяцехід стане першим американським автономним наземним апаратом, який побуває на поверхні супутника Землі.

Нагадуємо, що Ілон Маск та його компанія SpaceX створили важку ракетну систему Starship, яка призначена для польотів на Місяць та Марс. Перший політ на орбіту цієї ракети з космічним кораблем мав відбутися 17 квітня. Але через технічні труднощі запуск довелося відкласти, як уже писав Фокус.