Обнаружен радиоактивный источник тепла внутри Марса: стало известно, какая толщина коры планеты

По словам ученых, Марс покрыт действительно "очень толстой броней".

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Согласно опубликованному в издании Geophysical Research Letters исследованию, группа ученых из Швейцарии наконец-то смогла точно определить толщину коры Марса. Также ученые выяснили, что основным источником внутреннего тепла Красной планеты является распад таких радиоактивных элементов, как уран и торий в течение длительного времени, пишет Futurism.

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Группа швейцарских ученых провела новый тщательный анализ данных, которые собрал во время своей работы на Марсе посадочный аппарат InSight. Хотя он уже прекратил свою научную деятельность, обработка огромного массива данных продолжается, что и привело к новым открытиям.

Еще в мае прошлого года аппарат InSight зафиксировал появление на Марсе самого мощного марсотрясения (это землетрясение, произошедшее на Марсе) из всех, которые когда-либо здесь наблюдались. В результате этого события сейсмические волны три раза прошли по кругу через всю планету, что позволило ученым определить толщину коры Марса и ее плотность.

На основе полученных данных, которые дополнили другие предыдущие наблюдения, ученые смогли выяснить, что толщина коры Марса в среднем составляет от 42 до 56 км. Для сравнения толщина коры Луны – от 34 до 43 км, а толщина коры Земли еще меньше — от 21 до 27 км. Хотя на самом деле в этом нет ничего необычного, так как, по словам ученых, планетарные тела меньшего размера в Солнечной системе имеют более толстую кору, чем крупные такие же объекты. В то же время, исследование показало, что толщина марсианской коры больше в южном полушарии, чем в северном.

По словам ученых, Марс покрыт действительно "очень толстой броней" Фото: NASA

Также ученые выяснили, что плотность коры Марса является одинаковой, как в северном, так и в южном полушарии планеты. Это открытые особенно важно, ведь на севере в основном расположены равнины, а на юге – горы и возвышенности. Новое исследование, по словам ученых, может положить конец давним спорам о происхождении и структуре коры Красной планеты.

Но и это еще не все. Ученые смогли выяснить, что основным источником внутреннего тепла Красной планеты является распад таких радиоактивных элементов, как уран и торий в течение длительного времени. Как показывают результаты исследования от 50% до 70% этих выделяющих тепло элементов расположены именно в коре Марса.

Это означает, что внутренняя часть Красной планеты очень похожа на земную, ведь на нашей планете часть внутреннего тепла также появляется в результате распада радиоактивных элементов. Открытие ученых объясняет тот, как Марс мог вырабатывать тепло на протяжении миллиардов лет. Огромное скопление радиоактивных элементов в коре Марса может объяснить, почему внутри планеты существуют локальные участки, где происходит расплавление горных пород и сейчас, говорят ученые.

Планетологи предполагают, что несколько миллиардов лет назад на Красной планете было очень много жидкой воды, в виде морей и рек. Но недавнее открытие марсохода NASA показывает, что реки на планете не были обычными спокойными потоками воды, как уже писал Фокус.

Марсоходы NASA по время своих исследований Марса иногда находят очень необычные по своему внешнему виду объекты. Так произошло и недавно, когда марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете объект, похожий на раскрытую книгу, как уже писал Фокус.