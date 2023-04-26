Увидеть Луну и умереть. Первый частный космический аппарат разбился на спутнике Земли

Посадочный аппарат Hakuto-R возможно приземлился на Луне, но не так как ожидали его создатели.

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Первый в истории японский посадочный аппарат Hakuto-R с луноходом "Рашид", созданным в ОАЭ, потерпел неудачу во время исторической попытки осуществить мягкую посадку на спутник Земли 25 апреля 2023 года. Если бы все завершилось удачно, то это был бы первый в истории частный космический аппарат, приземлившийся на Луне. Связь с аппаратом была потеряна, поэтому в компании Ispace, создавшей Hakuto-R, считают, что аппарат погиб, пишет Space.

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Во вторник, 25 апреля, в 19:40 по Киеву на Луне должен был приземлиться первый в истории частный посадочный аппарат и первый японский космический аппарат. Но скорее всего он не совершил мягкую посадку на поверхность Луны, так как в компании-разработчике Hakuto-R не смогли с ним связаться. Поэтому, скорее всего, приземление состоялось, но аппарат разбился. Точных данных о том, что произошло пока нет.

Посадочный аппарат Hakuto-R отправился в космос еще 11 декабря прошлого года и за время путешествия к Луне он преодолел 1,4 млн км, учитывая сложную траекторию полета. Аппарат был создан токийской частной компанией Ispace и является транспортным средством для доставки полезных грузов на Луну. В этот раз на его борту находился луноход "Рашид", созданный в Объединенных Арабских Эмиратах, который должен был в течение 14 дней исследовать кратер Атлас на Луне. Если бы посадка завершилась удачно, то Япония стала бы третьей страной на планете, после США, Китая и СРСР, которая смогла приземлить посадочный аппарат на спутнике Земли.

Космический аппарат Hakuto-R Фото: ispace

После того, как диспетчеры миссии потеряли связь с аппаратом Hakuto-R, примерно через 20 минут после запланированного времени посадки на Луну, генеральный директор компании Ispace Такеши Хакамада сообщил, что не удалось подтвердить успешную посадку аппарата. По словам Хакамада, возможно он приземлился и разбился, а возможно он вообще не смог совершить посадку на лунную поверхность. Пока что расследование инцидента продолжается.

В то же время компания Ispace показала один из последних снимков, которые сделал Hakuto-R до попытки приземления на Луну. На нем видна лунная поверхность, а также маленькая Земля, видимая на фоне черного космоса.

Компания Ispace показала один из последних снимков, которые сделал Hakuto-R до попытки приземления на Луну Фото: ispace

Аппарат Hakuto-R, который создавали почти 10 лет, прибыл на орбиту Луны еще 20 марта. Как уже писал Фокус, во время путешествия он прислал на Землю потрясающие изображения, как нашей планеты, так и Луны. 25 апреля японский посадочный аппарат должен был спустится в кратер Атлас (диаметром 87 км) на Луне с высоты в 100 км в течение часа.

Согласно сообщению компании Ispace, после проведения анализа ситуации и выяснения того, что произошло с Hakuto-R, все собранные данные будут использованы для следующих попыток посадить такой же аппарат на Луну в 2024 и 2025 году. Кстати, летом этого года на Луну попытаются приземлиться два посадочных аппарата, созданные частными компаниями США: Peregrine от Astrobotic и Nova-C от Intuitive Machines.

Также стоит сказать, что Hakuto-R не был первым частным космическим аппаратом, достигшим Луны. В ноябре прошлого года на орбиту спутника Земли вышел крошечный спутник CAPSTONE, созданный американской компанией Advanced Space. Но все же этот спутник находится на орбите, а Hakuto-R мог стать первым, который осуществил успешную посадку на поверхность Луны.

Также важно знать, что Hakuto-R не был первым частным аппаратом, который попытался приземлиться на Луне. Еще в апреле 2019 года первая в истории попытка не увенчалась успехом, когда осуществить посадку на Луну не смог частный аппарат "Берешит", созданный в Израиле.

Как уже писал Фокус, Луна медленно улетает от Земли и ученые рассказали, может ли планета остаться без своего спутника. Кажется, что Луна имеет очень стабильную орбиту вокруг Земли, но на самом деле это не так.

Также Фокус писал о том, что Китай рассказал, что произошло с его "заснувшим" марсоходом Zhurong, который так не вышел из спящего режима на Марсе несколько месяцев назад.