Побачити Місяць та померти. Перший приватний космічний апарат розбився на супутнику Землі

Посадковий апарат Hakuto-R, можливо, приземлився на Місяці, але не так, як очікували його творці.

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Перший в історії японський посадковий апарат Hakuto-R з місяцеходом "Рашид", створеним в ОАЕ, зазнав невдачі під час історичної спроби здійснити м'яку посадку на супутник Землі 25 квітня 2023 року. Якби все завершилося вдало, це був би перший в історії приватний космічний апарат, що приземлився на Місяці. Зв'язок із апаратом було втрачено, тому в компанії Ispace, яка створила Hakuto-R, вважають, що апарат загинув, пише Space.

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У вівторок, 25 квітня, о 19:40 за Києвом на Місяці мав приземлитися перший в історії приватний посадковий апарат та перший японський космічний апарат. Але, найімовірніше, він не здійснив м'яку посадку на поверхню Місяця, оскільки в компанії-розробнику Hakuto-R не змогли з ним зв'язатися. Тому, найімовірніше, приземлення відбулося, але апарат розбився. Точних даних про те, що сталося, поки що немає.

Посадковий апарат Hakuto-R вирушив у космос ще 11 грудня минулого року і за час подорожі до Місяця він подолав 1,4 млн км, враховуючи складну траєкторію польоту. Апарат був створений приватною токійською компанією Ispace і є транспортним засобом для доставки корисних вантажів на Місяць. Цього разу на його борту був місяцехід "Рашид", створений в Об'єднаних Арабських Еміратах, який повинен був протягом 14 днів дослідити кратер Атлас на Місяці. Якби посадка завершилася вдало, то Японія стала б третьою країною на планеті після США, Китаю та СРСР, яка змогла приземлити посадковий апарат на супутнику Землі.

Космічний апарат Hakuto-R Фото: ispace

Після того, як диспетчери місії втратили зв'язок з апаратом Hakuto-R, приблизно через 20 хвилин після запланованого часу посадки на Місяць, генеральний директор компанії Ispace Такеші Хакамада повідомив, що не вдалося підтвердити успішну посадку апарату. За словами Хакамада, можливо, він приземлився і розбився, а можливо, він взагалі не зміг здійснити посадку на місячну поверхню. Поки що розслідування інциденту продовжується.

Водночас компанія Ispace показала один із останніх знімків, які зробив Hakuto-R до спроби приземлення на Місяць. На ньому видно місячну поверхню, а також маленьку Землю, видиму на тлі чорного космосу.

Компанія Ispace показала один із останніх знімків, які зробив Hakuto-R до спроби приземлення на Місяць Фото: ispace

Апарат Hakuto-R, який створювали майже десять років, прибув на орбіту Місяця ще 20 березня. Як вже писав Фокус, під час подорожі він надіслав на Землю чудові зображення, як нашої планети, так і Місяця. 25 квітня японський посадковий апарат мав спуститися в кратер Атлас (діаметром 87 км) на Місяці з висоти 100 км протягом години.

Згідно з повідомленням компанії Ispace, після проведення аналізу ситуації та з'ясування того, що сталося з Hakuto-R, усі зібрані дані будуть використані для наступних спроб посадити такий самий апарат на Місяць у 2024 та 2025 роках. До речі, влітку цього року на Місяць спробують приземлитися два посадочні апарати, створені приватними компаніями США: Peregrine від Astrobotic та Nova-C від Intuitive Machines.

Також варто сказати, що Hakuto-R не був першим приватним космічним апаратом, який досяг Місяця. У листопаді минулого року на орбіту супутника Землі вийшов малесенький супутник CAPSTONE, створений американською компанією Advanced Space. Але все ж таки цей супутник знаходиться на орбіті, а Hakuto-R міг стати першим, який здійснив успішну посадку на поверхню Місяця.

Також важливо знати, що Hakuto-R не був першим приватним апаратом, який спробував приземлитися на Місяці. Ще у квітні 2019 року перша в історії спроба не мала успіху, коли здійснити посадку на Місяць не зміг приватний апарат "Берешит", створений в Ізраїлі.

Як уже писав Фокус, Місяць повільно летить від Землі і вчені розповіли, чи може планета залишитися без свого супутника. Здається, що Місяць має дуже стабільну орбіту навколо Землі, але насправді це не так.

Також Фокус писав про те, що Китай розповів, що сталося з його марсоходом Zhurong, який "заснув" й так і не вийшов зі сплячого режиму на Марсі кілька місяців тому.