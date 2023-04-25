Похований живцем на Марсі. Китай розповів, що сталося з його марсоходом, що "заснув"

У Китаї нарешті розповіли про статус марсохода Zhurong, що "заснув" на Червоній планеті.

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Китай кілька місяців не надавав офіційної інформації про стан марсоходу Zhurong, який наприкінці минулого року не зміг вийти зі сплячого режиму. Можливо, він "заснув вічним сном". Такий висновок можна зробити з повідомлення головного архітектора китайських космічних апаратів, що досліджують Марс. Принаймні жодної інформації про його подальшу можливу роботу озвучено не було.

Марсохід Zhurong, як уже писав Фокус, ще у травні 2022 року перейшов у сплячий режим через те, що на планеті настала зима. Відповідно, знизилася температура на поверхні планети, почався сезон сильних пилових бурm, а також сонячні панелі апарату стали отримувати меншу кількість сонячного світла для зарядки своїх батарей.

На початку січня цього року, як уже писав Фокус, стало відомо про те, що китайські вчені безуспішно намагаються зв'язатися з марсоходом, що заснув. Справа в тому, що у грудні 2022 року він мав повернутися до своєї наукової діяльності на Марсі, але цього не сталося.

У лютому цього року в Китаї відзначали другу річницю прибуття на орбіту Марса місії Tianwen-1, в межах якої марсохід Zhurong у травні 2021 спустився на Червону планету. Але як уже писав Фокус, китайські вчені продовжували завзято зберігати мовчання про те, в якому стані перебуває марсохід і що з ним сталося.

Китай кілька місяців не надавав офіційної інформації про стан марсоходу Zhurong, який наприкінці минулого року не зміг вийти зі сплячого режиму. Фото: space.com

Тепер китайські вчені, як пише Reuters, нарешті розповіли про стан апарату і що стало причиною його тривалої багатомісячної сплячки. У вівторок, 25 квітня, з'явилася заява головного конструктора китайських космічних апаратів, які досліджують Марс, Чжан Жунцяо. Вчений повідомив, що найімовірніше причиною виходу з ладу марсоходу Zhurong є занадто велика кількість марсіанського пилу, який покрив весь апарат.

Таке скупчення пилу призвело до того, що сонячні панелі марсохода не змогли приймати достатню кількість сонячного світла, а отже, не було заряджання його батарей. Тому марсохід не зміг вийти зі сплячого режиму.

За словами китайського інженера, марсохід Zhurong за час своєї наукової діяльності на Марсі подолав відстань в 1921 метр. Попрацювати на Червоній планеті апарату вдалося загалом 358 днів, тобто майже 1 земний рік, хоча спочатку планувалося, що він працюватиме лише 3 місяці.

До речі, раніше орбітальний апарат NASA вже надсилав на Землю знімки, виходячи з яких американські вчені зробили висновок, що китайський марсохід тривалий час знаходиться на тому самому місці принаймні з вересня 2022 року.

Орбітальний апарат NASA MRO вже надсилав на Землю знімки, виходячи з яких американські вчені зробили висновок, що китайський марсохід тривалий час знаходиться на тому самому місці. Фото: NASA

Марсохід Zhurong, вагою 240 кг, був оснащений шістьма приладами, за допомогою яких він вивчав поверхню та атмосферу Марса. Також він шукав ознаки стародавнього мікробного життя та будь-які ознаки покладів води та водяного льоду під поверхнею планети. Як уже писав Фокус, китайський апарат зміг виявити раніше невідомі приховані структури на Марсі.

Крім марсоходу Zhurong на Марсі зараз знаходяться два марсоходи NASA, які продовжують свою роботу. Наприклад, Perseverance досліджує Червону планету вже понад 2 роки, а Curiosity — понад 10 років.

Як уже писав Фокус, орбітальний апарат ОАЕ зробив перший в історії детальний знімок супутника Марса Деймоса з відстані 100 км.

Нагадуємо, що вчені змогли вивчити дані, що вийшов з ладу, до речі теж в результаті пилової бурі, марсіанського апарату InSight і дізналися, що являє собою ядро Марса, як вже писав Фокус.