Допоміг мертвий апарат NASA. Вчені вперше з'ясували, що знаходиться в ядрі Марса

Марсотрус і удар метеорита допомогли вченим з'ясувати, з чого складається ядро Червоної планети, а також уточнити його розмір.

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Вчені проаналізували архівні дані вже непрацюючого марсіанського посадкового апарату InSight і вперше виявили сейсмічні хвилі, що проходили через ядро планети. Це дало можливість зрозуміти, яким є ядро Марса, з чого воно складається, а також уточнити його розмір, пише Gizmodo.

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За 4 роки своєї роботи на Марсі, з 2018 по 2022 рік, посадковий апарат InSight зміг зареєструвати понад 1300 марсотрусів (землетрусів, що сталися на Червоній планеті). Його прилади фіксували сейсмічні хвилі, що виходять від цих маротрусів, що дозволило вченим дізнатися набагато більше про внутрішній склад Марса. Але ядро планети являло собою загадку, оскільки інформації про нього було дуже мало, щоб скласти повну картину про його структуру та склад.

За словами Джесіки Ірвінг із Бристольського університету, Велика Британія, вже непрацюючий посадковий апарат InSight зміг зафіксувати за допомогою своїх приладів сейсмічні хвилі, залишені марсотрусом, а також ударом метеорита на іншій стороні планети. Саме на ці сигнали звернули увагу учені. Дві струсуючі Марс події створили різні сейсмічні хвилі, і як виявилося, вони проходили через ядро Червоної планети. Це дало змогу вченим вперше провести ретельний аналіз структури та складу ядра четвертої планети Сонячної системи.

Марсотрус і удар метеорита допомогли вченим з'ясувати, з чого складається ядро Червоної планети, а також уточнити його розмір Фото: NASA

Із чого складається ядро Марса?

За словами Ірвінг, нове дослідження показало, що ядро Марса не складається повністю із заліза і не є дуже щільним, як вважалося раніше. Наприклад, якщо ядро Землі складається з кількох частин, рідкішого і твердішого шару, то ядро Червоної планети виявилося рідким. Тобто це не тверда куля із заліза, а вона складається з рідкого сплаву заліза з іншими хімічними елементами. Виявилося, що до складу ядра Марса входить багато сірки та інших елементів. Вчені виявили тут навіть невелику кількість водню.

За словами Ірвінг, аналіз отриманих даних показав, що приблизно 20% маси ядра Марса складається не з важких, а легких хімічних елементів, таких як сірка та кисень. Виходить, що така кількість елементів у ядрі Червоної планети набагато більша, ніж у складі ядра Землі. Виходячи з цього можна пояснити, чому Марс не став таким багатим життям світом, як і наша планета.

Нове дослідження показало, що ядро Марса не складається повністю із заліза і не є дуже щільним, як вважалося раніше Фото: NASA

Магнітне поле

Як відомо, Марс є холодною, пустельною планетою і є повною протилежністю Землі. Хоча вчені все ще сподіваються виявити тут сліди мікроорганізмів, які можливо існували на Марсі, коли цей світ мав тепліший клімат і річки та моря на своїй поверхні.

Щодо Землі, то ядро нашої планети створює сильне магнітне поле, яке захищає наш світ від небезпечного впливу сонячного та космічного випромінювання. Також сильне магнітне поле дозволяє воді зберігатися у рідкому вигляді. Але ядро Марса не створює такого захисного екрану над планетою, тому тут немає ні води, ні життя, кажуть вчені. Тобто, швидше за все, наявність більш легких елементів в ядрі не дозволило йому створювати сильне магнітне поле.

Уточнений розмір ядра Марса

Кілька років тому планетологи вирішили, що ядро Марса має більший розмір, ніж передбачалося раніше. Але нове дослідження показало, що насправді "серце" Червоної планети трохи менше за розмірами та його радіус становить приблизно від 1770 до 1800 км.

Доля InSight

Що стосується апарату InSight, то він перестав надсилати сигнали на Землю ще у грудні минулого року Фото: NASA

Щодо апарату InSight, то він перестав надсилати сигнали на Землю ще в грудні минулого року. Фокус вже писав, що NASA намагалося відновити зв'язок з ним, але потім офіційно оголосило про те, що InSight припинив свою роботу на Марсі. Річ у тім, що на Червоній планеті постійно з'являються сильні пилові бурі та марсіанська пилюка протягом усіх років роботи апарату накопичувалася на його сонячних панелях. Таким чином, InSight став отримувати все менше і менше сонячної енергії для заряджання своїх батарей. У будь-якому випадку, хоча InSight і вважається "мертвим", його дані продовжують аналізувати вчені, що швидше за все призведе до ще одного відкриття.

Фокус вже писав про те, що марсохід Perseverance продовжує досліджувати кратер Езеро на Марсі і він, можливо, виявить сліди позаземного життя, про яке було сказано вище. З цим апаратом пов'язана цікава історія. Понад рік тому до нього приєднався незвичайний "пасажир", якщо точніше, то в одній із коліс марсохода NASA потрапив камінь. З цим каменем Perseverance пройшов дуже довгий шлях на марсі, але нещодавно вчені не змогли його побачити на нових знімках марсохода.