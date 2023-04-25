Помог мертвый аппарат NASA. Ученые впервые выяснили, что находится в ядре Марса

Марсотрясение и удар метеорита помогли ученым выяснить из чего состоит ядро Красной планеты, а также уточнить его размер.

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Ученые проанализировали архивные данные уже неработающего марсианского посадочного аппарата InSight и впервые обнаружили сейсмические волны, проходящие через ядро планеты. Это дало возможность понять каким является ядро Марса, из чего оно состоит, а также уточнить его размер, пишет Gizmodo.

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За 4 года своей работы на Марсе, с 2018 по 2022 год, посадочный аппарат InSight смог зарегистрировать более 1300 марсотрясений (землетрясений, произошедших на Красной планете). Его приборы фиксировали сейсмические волны, исходящие от этих марсотрясений, что позволило ученым узнать намного больше о внутреннем составе Марса. Но ядро планеты представляло собой загадку, так как информации о нем все было очень мало, чтобы составить полную картину о его структуре и составе.

По словам Джессики Ирвинг из Бристольского университета, Великобритания, уже неработающий посадочный аппарат InSight смог зафиксировать с помощью своих приборов сейсмические волны, оставленные марсотрясением, а также ударом метеорита на другой стороне планеты. Именно на эти сигналы обратили свое внимание ученые. Два сотрясающих Марс события создали разные сейсмические волны, и как оказалось, они проходили через ядро Красной планеты. Это дало возможность ученым впервые провести тщательный анализ структуры и состава ядра четвертой планеты Солнечной системы.

Марсотрясение и удар метеорита помогли ученым выяснить из чего состоит ядро Красной планеты, а также уточнить его размер Фото: NASA

Из чего состоит ядро Марса?

По словам Ирвинг, новое исследование показало, что ядро Марса не состоит полностью из железа и не является очень плотным, как считалось ранее. Например, если ядро Земли состоит из нескольких частей, более жидкого и более твердого слоя, то ядро Красной планеты оказалось жидким. То есть это не твердый шар из железа, а оно состоит из жидкого сплава железа с другими химическими элементами. Оказалось, что в состав ядра Марса входит много серы и других элементов. Ученые обнаружили здесь даже небольшое количество водорода.

По словам Ирвинг, анализ полученных данных показал, что примерно 20% массы ядра Марса состоит не из тяжелых, а легких химических элементов, таких как сера и кислород. Получается, что такое количество элементов в ядре Красной планеты намного больше, чем в составе ядра Земли. Исходя из этого можно объяснить, почему Марс не стал таким же богатым жизнью миром, как и наша планета.

Новое исследование показало, что ядро Марса не состоит полностью из железа и не является очень плотным, как считалось ранее Фото: NASA

Магнитное поле

Как известно, Марс представляет собой холодную, пустынную планету и является полной противоположностью Земли. Хотя ученые все еще надеются обнаружить здесь следы микроорганизмов, которые возможно существовали на Марсе, когда этот мир имел более теплый климат и реки и моря на своей поверхности.

Что касается Земли, то ядро нашей планеты создает сильное магнитное поле, защищающее наш мир от опасного влияния солнечного и космического излучения. Также сильное магнитное поле позволяет воде сохранятся в жидком виде. Но ядро Марса не создает такого защитного экрана над планетой, поэтому здесь нет ни воды, ни жизни, говорят ученые. То есть скорее всего наличие более легких элементов в ядре не позволило ему создавать сильное магнитное поле.

Уточненный размер ядра Марса

Пару лет назад планетологи решили, что ядро Марса имеет больший размер, чем предполагалось до этого. Но новое исследование показало, что на самом деле "сердце" Красной планеты немного меньше по размерам и его радиус составляет примерно от 1770 до 1800 км.

Судьба InSight

Что касается аппарата InSight, то он перестал присылать сигналы на Землю еще в декабре прошлого года Фото: NASA

Что касается аппарата InSight, то он перестал присылать сигналы на Землю еще в декабре прошлого года. Фокус уже писал, что NASA пыталось восстановить с ним связь, но затем официально объявило о том, что InSight прекратил свою работу на Марсе. Дело в том, что на Красной планете постоянно появляются сильные пылевые бури и марсианская пыль в течение всех лет работы аппарата накапливалась на его солнечных панелях. Таким образом InSight стал получать все меньше и меньше солнечной энергии для зарядки своих батарей. В любом случае, хотя InSight и считается "мертвым", его данные продолжают анализировать ученые, что скорее всего приведет к еще не одному открытию.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance продолжает исследовать кратер Езеро на Марсе и он возможно обнаружит следы внеземной жизни, о которой было сказано выше. С этим аппаратом связана интересная история. Более года назад к нему присоединился необычный "пассажир", если точнее, то в одной из колес марсохода NASA попал камень. С этим камнем Perseverance проделал очень долгий путь на марсе, но недавно ученые не смогли его увидеть на новых снимках марсохода.