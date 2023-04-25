Отримано перший в історії детальний знімок Деймоса: його зробили з відстані 100 км (фото)

Астрономи змогли побачити крупним планом усіяну кратерами поверхню меншого супутника Червоної планети та наблизилися до розгадки таємниці його походження.

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Космічний апарат "Аль-Амаль" ("Надія"), який належить Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ), зміг зробити фото супутника Марса Деймос із відстані 100 км. На сьогодні це найближчий погляд на менший супутник Червоної планети, пише Space.

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Космічний апарат "Аль-Амаль" зміг підлетіти до Деймоса на дуже близьку відстань та за допомогою своїх камер зробив неймовірно детальні знімки поверхні супутника Марса. Нові зображення представило космічне агентство ОАЕ 24 квітня і вчені очікують, що до кінця цього року апарат ще кілька разів підлетить до Деймоса, щоб зробити серію чудових зображень у високій якості.

Космічний апарат "Аль-Амаль" зміг підлетіти до Деймоса на дуже близьку відстань і за допомогою своїх камер зробив неймовірно детальні знімки поверхні супутника Марса Фото: space.com

Апарат "Аль-Амаль" прибув на орбіту навколо Марса ще в лютому 2021 року й основне його завдання полягає у вивченні Червоної планети. Це перший марсіанський орбітальний апарат ОАЕ, та й взагалі перший, який було відправлено в космос арабською країною.

На початку цього року "Аль-Амаль" почав здійснювати близькі прольоти поряд із Деймосом і нещодавно йому вдалося наблизитися до супутника на Марса на відстань лише в 100 км. Так фото, зроблені апаратом, є найближчим поглядом на менший супутник Червоної планети.

Фото, зроблені апаратом, є найближчим поглядом на менший супутник Червоної планети. Фото: space.com

За словами вчених, нові спостереження за Деймосом дозволять ще більше дізнатися про його склад, а також як сформувався цей супутник. Адже вчені досі не дійшли єдиної думки, як з'явилися супутники Марса.

Обидва супутники, Деймос (діаметром понад 12 км) та Фобос (діаметром понад 22 км) були виявлені ще в 1877 році. З того часу вчені висунули кілька теорій щодо їхнього походження. Одні вчені вважають, що ці супутники були захоплені гравітацією Марса, а інші кажуть, що ці шматки каменя відкололися від Червоної планети внаслідок ударної події.

Уперше Деймос зміг сфотографувати з далекої відстані космічний апарат NASA "Марінер-9" ще в 1971 році. З того часу й інші апарати надсилали фото супутника Марса, але вони ніколи не наближалися до нього на відстань в 100 км.

Більш ранні дослідження припускали, що склад Деймоса та Фобоса більше схожий на склад астероїдів. Обидва супутники мають форму і розмір, дуже схожі на ті, які мають деякі астероїди. Тобто, вчені припустили, що Марс міг захопити своєю гравітацією обидва камені, коли вони підлетіли дуже близько до планети. Інші дослідження припускали, що обидва супутники могли утворитися через зіткнення двох великих астероїдів. І, звичайно ж, одна з теорій, як уже було сказано вище, припускала, що удар астероїда по Марсу привів до викиду уламків у космос і два великі з них залишилися кружляти навколо планети.

Нове вивчення апаратом "Аль-Амаль" складу Деймоса дозволяє вченим зробити висновок, що цей супутник все ж таки швидше за все відколовся колись від Марса. Так нове дослідження може покласти край численним науковим суперечкам. За словами вчених, склад Деймосу більше нагадує склад Марса, а не астероїдів.

Раніше Фокус писав про те, що Японія планує вперше відправити на Фобос маленьких всюдихід для дослідження другого загадкового супутника Марса. Цю місію заплановано на 2024 рік.

Також Фокус писав, що міжнародна група вчених представила результати дуже важливого дослідження Марса. Планетологи вперше змогли дізнатися, що в ядрі Червоної планети.