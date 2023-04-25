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Технологии и наука

Получен первый в истории детальный снимок Деймоса: его сделали с расстояния в 100 км (фото)

Деймос, спутник, Марс
Фото: space.com | Получен первый в истории детальный снимок Деймоса: его сделали с расстояния в 100 км

Астрономы смогли увидеть крупным планом усеянную кратерами поверхность меньшего спутника Красной планеты и приблизились к разгадке тайны его происхождения.

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Космический аппарат "Аль-Амаль" ("Надежда"), который принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) смог сделать фотографии спутника Марса Деймос с расстояния в 100 км. На сегодняшний день это самый близкий взгляд на менее крупный спутник Красной планеты, пишет Space.

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Космический аппарат "Аль-Амаль" смог подлететь к Деймосу на очень близкое расстояние и с помощью своих камер сделал невероятно детальные снимки поверхности спутника Марса. Новые изображение представило космическое агентство ОАЭ 24 апреля и ученые ожидают, что до конца этого года аппарат еще несколько раз подлетит к Деймосу, чтобы сделать серию потрясающих изображений в высоком разрешении.

Деймос, спутник, Марс Fullscreen
Космический аппарат "Аль-Амаль" смог подлететь к Деймосу на очень близкое расстояние и с помощью своих камер сделал невероятно детальные снимки поверхности спутника Марса
Фото: space.com

Аппарат "Аль-Амаль" прибыл на орбиту вокруг Марса еще в феврале 2021 года и основная его задача состоит в изучении Красной планеты. Это первый марсианский орбитальный аппарат ОАЭ, да и вообще первый, который был отправлен в космос арабской страной.

В начале этого года "Аль-Амаль" начал совершать близкие пролеты рядом с Деймосом и недавно ему удалось приблизиться к спутнику на Марса на расстояние всего в 100 км. Таким образом фотографии, сделанные аппаратом являются самым близким взглядом на меньший спутник Красной планеты.

Деймос, спутник, Марс Fullscreen
Фотографии, сделанные аппаратом являются самым близким взглядом на меньший спутник Красной планеты
Фото: space.com

По словам ученых, новые наблюдения за Деймосом позволят еще больше узнать о его составе, а также о том, как сформировался этот спутник. Ведь ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как появились спутники Марса.

Оба спутника, Деймос (диаметром более 12 км) и Фобос (диаметром более 22 км) были обнаружены еще в 1877 году. С тех пор ученые выдвинули несколько теорий относительно их происхождения. Одни ученые считают, что эти спутники были захвачены гравитацией Марса, а другие говорят, что эти куски камня отколосись от Красной планеты в результате ударного события.

Впервые Деймос смог сфотографировать с более далекого расстояния космический аппарат NASA "Маринер-9" еще в 1971 году. С тех пор и другие аппараты присылали фотографии спутника Марса, но они никогда не приближались к нему на расстояние в 100 км.

Более ранние исследования предполагали, что состав Деймоса и Фобоса больше похож на состав астероидов. Оба спутника тем более имеют форму и размер, очень похожие на те, какие имеют некоторые астероиды. То есть, ученые предположили, что все-таки Марс мог захватить своей гравитацией оба камня, когда они подлетели очень близко к планете. Другие исследования предполагали, что оба спутника могли образоваться из-за столкновения двух больших астероидов. И конечно же одна из теорий, как уже было сказано выше, предполагала, что удар астероида по Марсу привел к выбросу обломков в космос и два крупных из них остались кружить вокруг планеты.

Новое изучение аппаратом "Аль-Амаль" состава Деймоса позволяет ученым сделать вывод, что этот спутник все же скорее всего откололся когда-то от Марса. Таким образом новое исследование может положить конец многочисленным научным спорам. По словам ученых, состав Деймоса больше напоминает состав Марса, а не астероидов.

Ранее Фокус писал о том, что Япония планирует впервые отправить на Фобос маленьких вездеход для исследования второго загадочного спутника Марса. Эта миссия запланирована на 2024 год.

Также Фокус писал о том, что международная группа ученых представила результаты очень важного исследования Марса. Планетологи впервые смогли узнать, что находится в ядре Красной планеты.