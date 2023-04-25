Получен первый в истории детальный снимок Деймоса: его сделали с расстояния в 100 км (фото)

Астрономы смогли увидеть крупным планом усеянную кратерами поверхность меньшего спутника Красной планеты и приблизились к разгадке тайны его происхождения.

Related video

Космический аппарат "Аль-Амаль" ("Надежда"), который принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) смог сделать фотографии спутника Марса Деймос с расстояния в 100 км. На сегодняшний день это самый близкий взгляд на менее крупный спутник Красной планеты, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат "Аль-Амаль" смог подлететь к Деймосу на очень близкое расстояние и с помощью своих камер сделал невероятно детальные снимки поверхности спутника Марса. Новые изображение представило космическое агентство ОАЭ 24 апреля и ученые ожидают, что до конца этого года аппарат еще несколько раз подлетит к Деймосу, чтобы сделать серию потрясающих изображений в высоком разрешении.

Космический аппарат "Аль-Амаль" смог подлететь к Деймосу на очень близкое расстояние и с помощью своих камер сделал невероятно детальные снимки поверхности спутника Марса Фото: space.com

Аппарат "Аль-Амаль" прибыл на орбиту вокруг Марса еще в феврале 2021 года и основная его задача состоит в изучении Красной планеты. Это первый марсианский орбитальный аппарат ОАЭ, да и вообще первый, который был отправлен в космос арабской страной.

В начале этого года "Аль-Амаль" начал совершать близкие пролеты рядом с Деймосом и недавно ему удалось приблизиться к спутнику на Марса на расстояние всего в 100 км. Таким образом фотографии, сделанные аппаратом являются самым близким взглядом на меньший спутник Красной планеты.

Фотографии, сделанные аппаратом являются самым близким взглядом на меньший спутник Красной планеты Фото: space.com

По словам ученых, новые наблюдения за Деймосом позволят еще больше узнать о его составе, а также о том, как сформировался этот спутник. Ведь ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как появились спутники Марса.

Оба спутника, Деймос (диаметром более 12 км) и Фобос (диаметром более 22 км) были обнаружены еще в 1877 году. С тех пор ученые выдвинули несколько теорий относительно их происхождения. Одни ученые считают, что эти спутники были захвачены гравитацией Марса, а другие говорят, что эти куски камня отколосись от Красной планеты в результате ударного события.

Впервые Деймос смог сфотографировать с более далекого расстояния космический аппарат NASA "Маринер-9" еще в 1971 году. С тех пор и другие аппараты присылали фотографии спутника Марса, но они никогда не приближались к нему на расстояние в 100 км.

Более ранние исследования предполагали, что состав Деймоса и Фобоса больше похож на состав астероидов. Оба спутника тем более имеют форму и размер, очень похожие на те, какие имеют некоторые астероиды. То есть, ученые предположили, что все-таки Марс мог захватить своей гравитацией оба камня, когда они подлетели очень близко к планете. Другие исследования предполагали, что оба спутника могли образоваться из-за столкновения двух больших астероидов. И конечно же одна из теорий, как уже было сказано выше, предполагала, что удар астероида по Марсу привел к выбросу обломков в космос и два крупных из них остались кружить вокруг планеты.

Новое изучение аппаратом "Аль-Амаль" состава Деймоса позволяет ученым сделать вывод, что этот спутник все же скорее всего откололся когда-то от Марса. Таким образом новое исследование может положить конец многочисленным научным спорам. По словам ученых, состав Деймоса больше напоминает состав Марса, а не астероидов.

Ранее Фокус писал о том, что Япония планирует впервые отправить на Фобос маленьких вездеход для исследования второго загадочного спутника Марса. Эта миссия запланирована на 2024 год.

Также Фокус писал о том, что международная группа ученых представила результаты очень важного исследования Марса. Планетологи впервые смогли узнать, что находится в ядре Красной планеты.