Погребен заживо на Марсе. Китай рассказал, что произошло с его "заснувшим" марсоходом

В Китае наконец-то рассказали о статусе "заснувшего" на Красной планете марсохода Zhurong.

Related video

Китай несколько месяцев не предоставлял официальной информации о состоянии марсохода Zhurong, который в конце прошлого года не смог выйти из спящего режима. Возможно, он "заснул вечным сном". Такой вывод можно сделать из сообщения главного конструктора китайских космических аппаратов, исследующих Марс. По крайне мере никакой информации о его дальнейшей возможной работе озвучено не было.

Марсоход Zhurong, как уже писал Фокус, еще в мае 2022 года перешел в спящий режим из-за того, что на планете наступила зима. Соответственно снизилась температура на поверхности планеты, начался сезон сильных пылевых бурь, а также солнечные панели аппарата стали получать меньшее количество солнечного света для зарядки своих батарей.

В начале января этого года, как уже писал Фокус, стало известно о том, что китайские ученые безуспешно пытаются связаться с заснувшим марсоходом. Дело в том, что в декабре 2022 года он должен был вернуться к своей научной деятельности на Марсе, но этого не произошло.

В феврале этого года в Китае отмечали вторую годовщину прибытия на орбиту Марса миссии Tianwen-1, в рамках которой марсоход Zhurong в мае 2021 года спустился на Красную планету. Но как уже писал Фокус, китайские ученые продолжали упорно хранить молчание о том, в каком состоянии пребывает марсоход и что с ним произошло.

Китай несколько месяцев не предоставлял официальной информации о состоянии марсохода Zhurong, который в конце прошлого года не смог выйти из спящего режима Фото: space.com

Теперь же китайские ученые, как пишет Reuters, наконец-то рассказали о состоянии аппарата и что стало причиной его длительной многомесячной спячки. Во вторник, 25 апреля, появилось заявление главного конструктора китайских космических аппаратов, исследующих Марс, Чжан Жунцяо. Ученый сообщил, что скорее всего причиной выхода из строя марсохода Zhurong является слишком большое количество марсианской пыли, которая покрыла весь аппарат.

Такое скопление пыли привело к тому, что солнечные панели марсохода не смогли принимать достаточное количество солнечного света, а значит не произошла зарядка его батарей. Поэтому марсоход не смог выйти из спящего режима.

По словам китайского инженера, марсоход Zhurong за время своей научной деятельности на Марсе преодолел расстояние в 1921 метр. Поработать на Красной планете аппарату удалось в общей сложности 358 дней, то есть почти 1 земной год, хотя изначально планировалось, что он будет работать всего 3 месяца.

Кстати, ранее орбитальный аппарат NASA, уже присылал на Землю снимки, исходя из которых американские ученые сделали вывод, что китайский марсоход длительное время находится на одном и том же месте по крайней мере с сентября 2022 года.

Орбитальный аппарат NASA MRO уже присылал на Землю снимки, исходя из которых американские ученые сделали вывод, что китайский марсоход длительное время находится на одном и том же месте Фото: NASA

Марсоход Zhurong, весом в 240 кг, был оснащен шестью приборами, с помощью которых он изучал поверхность и атмосферу Марса. Также он искал признаки древней микробной жизни и любые признаки залежей воды и водяного льда под поверхностью планеты. Как уже писал Фокус, китайский аппарат смог обнаружить ранее неизвестные скрытые структуры на Марсе.

Кроме марсохода Zhurong на Марсе сейчас находятся два марсохода NASA, которые продолжают свою работу. Например, Perseverance исследует Красную планету уже более 2 лет, а Curiosity – более 10 лет.

Как уже писал Фокус, орбитальный аппарат ОАЭ сделал первый в истории детальный снимок спутника Марса Деймоса с расстояния в 100 км.

Напоминаем, что ученые смогли изучить данные вышедшего из строя, кстати тоже в результате пылевой бури, марсианского аппарата InSight и узнали, что из себя представляет ядро Марса, как уже писал Фокус.