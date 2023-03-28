Як голівка голландського сиру. Японський космічний апарат надіслав чудовий знімок Місяця (фото)

Яскраво освітлені місячні кратери добре помітні на тлі чорного космосу.

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Зараз навколо Місяця обертається перший японський посадковий апарат Hakuto-R, який має здійснити посадку на поверхню супутника Землі наприкінці квітня цього року. 27 березня компанія-розробник цього апарату показала новий приголомшливий знімок місячної поверхні, який зробив Hakuto-R, пише Space.

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Перший в історії Японії місячний посадковий апарат готується до приземлення на поверхню нашого супутника. Він прибув на навколомісячну орбіту 20 березня і з того часу робить чудові знімки місячної поверхні. 27 березня компанія-розробник апарату Hakuto-R показала новий знімок, на якому видно яскраво освітлені світлом Сонця місячні ударні кратери на тлі чорного космосу. Також видно частково затінені кратери та інші особливості поверхні Місяця.

27 березня компанія-розробник апарату Hakuto-R показала новий знімок, на якому видно яскраво освітлені світлом Сонця місячні ударні кратери на тлі чорного космосу. Також видно частково затінені кратери та інші особливості поверхні Місяця. Фото: space.com

Це зображення Hakuto-R зробив за допомогою спеціальної камери, яка встановлена на посадковому апараті, який створила приватна токійська компанія ispace. Цей апарат був запущений у космос ще в грудні минулого року і за кілька місяців зміг подолати відстань від нашої планети до Місяця за досить складним маршрутом. Перший в історії японський місячний посадковий апарат повинен здійснити приземлення на поверхню Місяця наприкінці квітня цього року, якщо нічого не завадить йому це зробити.

Цей апарат був запущений у космос ще в грудні минулого року і за кілька місяців зміг подолати відстань від нашої планети до Місяця досить складним маршрутом

Успішна посадка Hakuto-R на Місяці означатиме, що Японія приєдналася своєрідному "місячному клубу", що складається зі США, колишнього СРСР та Китаю, і стала четвертою країною світу, яка змогла посадити свій апарат на поверхню супутника Землі.

Також приземлення Hakuto-R на Місяці стане першою в історії посадкою, що здійснив апарат, створений приватною компанією. До речі, на борту посадкового апарату Hakuto-R знаходиться невеликий місяцехід під назвою "Рашид", створений космічним агентством Об'єднаних Арабських Еміратів. Варто нагадати, що у 2019 році на Місяць намагалися приземлитися посадкові апарати, створені в Індії та Ізраїлі, але ця спроба не мала успіху.

Успішна посадка Hakuto-R на Місяці означатиме, що Японія приєдналася своєрідному "місячному клубу", що складається зі США, колишнього СРСР та Китаю, і стала четвертою країною світу, яка змогла посадити свій апарат на поверхню супутника Землі. Фото: space.com

Згідно з повідомленням представників компанії ispace, їх космічний апарат протягом наступного місяця, перед посадкою на Місяць, надсилатиме дуже багато чудових фотографій поверхні супутника Землі.

Про те, як відбувався запуск у космос одразу трьох унікальних космічних апаратів, серед яких був і Hakuto-R, Фокус вже докладно писав. Усі апарати вивела на орбіту ракета компанії SpaceX 11 грудня 2022 року, хоч спочатку цей запуск планувався на 30 листопада.

Фокус також писав про те, що вже 13 грудня минулого року апарат Hakuto-R зробив перші знімки Землі з космосу. На фото Земля виглядає дещо незвичайно на тлі чорного навколишнього простору.

Як уже писав Фокус, китайські вчені виявили на Місяці величезні запаси води, яка завжди лежала на поверхні, в буквальному значенні. Вчені вважають, що вода ховається у крихітних резервуарах на поверхні супутника Землі.