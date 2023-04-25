Луна медленно улетает от Земли: ученые рассказали, может ли планета остаться без своего спутника

Кажется, что Луна имеет очень стабильную орбиту вокруг Земли, но на самом деле это не так.

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По словам ученых, несмотря на то, что тысячи лет люди наблюдают за присутствием Луны в ночном небе, наш спутник не спеша отдаляется от Земли. Может ли Луна покинуть в какой-то момент Землю еще до того, как Солнце в конце своей жизни уничтожит их обоих? На этот вопрос ответили ученые изданию Live Science.

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Согласно данным NASA, как показывают наблюдения, Луна отдаляется от Земли на расстояние в 3,8 см в год, то есть это скорость с которой растут ногти на руках. Постепенное отдаление нашего спутника от планеты происходит в результате гравитационного влияния Луны на Землю и Земли на Луну.

Например, гравитация Луны способствует появлению в океанах и морях нашей планеты приливов и такой же эффект Земля оказывает на наш спутник. Конечно же никаких океанов на Луне нет, просто немного изменяется ее форма под действием гравитации Земли.

По словам Мадлен Брум из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, гравитация Луны также замедляет вращение нашей планеты вокруг своей оси. Примерно 4,5 млрд лет назад, когда Луна только появилась, то Земля вращалась намного быстрее, а сутки на планете длились всего 5 часов.

Согласно данным NASA, как показывают наблюдения, Луна отдаляется от Земли на расстояние в 3,8 см в год Фото: NASA

Брум объясняет, что наша планета и Луна является частью системы, которая связана гравитацией двух объектов. Поэтому между ними должен сохранятся в неизменном виде момент импульса, который описывает энергию, содержащуюся во вращающемся объекте. Если вращение более быстрое, момент импульса больше и наоборот.

"Не только скорость вращения объекта влияет на момент импульса. Имеет важное значение, как далеко тот или иной объект находится от центра гравитационно взаимодействующей системы. Если объект находится далеко, то момент импульса также увеличивается, если ближе, то уменьшается", — говорит Брум.

По словам ученой, из-за того, что скорость вращения Земли становиться меньше, то для сохранения стабильного значения момента импульса должно что-то произойти, чтобы он увеличился. В этом случае это делает Луна, которая удаляется от Земли.

Ученые из Университета штата Аризона называют самой вероятной причиной появления Луны столкновение с Землей миллиарды лет назад огромного объекта, который по размерам можно сравнить с Марсом. Под действием гравитации Земли обломки, вырвавшиеся в космос, сформировались в наш спутник и оказались на расстоянии в примерно 384 тысячи км от планеты.

Ученые из Университета штата Аризона называют самой вероятной причиной появления Луны столкновение с Землей миллиарды лет назад огромного объекта, который по размерам можно сравнить с Марсом Фото: NASA

Также по словам ученых, гравитация нашей планеты в общей системе из двух взаимодействующих объектов, влияет на то, что Луна также замедляет скорость вращения вокруг своей оси постоянно обращена к нам только одной стороной.

По словам Джина Крейтона из Университета Висконсин-Милуоки, США, примерно через 5 млрд лет Земля, замедляя свое вращение синхронизирует его скорость с вращением Луны и с нашего спутника планета будет видна также всегда только одной стороной.

Но в это же время, Солнце начнет свою предсмертную агонию и превратится в гигантскую звезду, то есть красного гиганта. По словам ученых, только через 5 млрд лет произойдет распад системы Земля-Луна в результате уничтожения обоих объектов раздувшимся до огромных размеров Солнцем.

Но в это же время, Солнце начнет свою предсмертную агонию и превратиться в гигантскую звезду, то есть красного гиганта Фото: wikipedia

Хотя до этого времени, если скорость отдаления Луны сохранится на том же уровне, то наш спутник улетит от Земли дальше, чем он сейчас находится и это расстояние оценивается как плюс еще 189 тысяч км.

Получается, что Луна не успеет покинуть Землю до того, как их обоих уничтожит новый красный гигант, который когда-то был обычным желтым карликом, то есть нашим Солнцем. По словам ученых, скорее всего, если к этому времени человеческая цивилизация не исчезнет, то наблюдать астрономы будущего за происходящей катастрофой будут возможно даже не с планет Солнечной системы.

Ранее Фокус уже писал о главных теориях происхождения Луны, которая является шестым по величине спутником в Солнечной системе. Также Фокус писал о том, что на самом деле у Земли существует больше естественных спутников, чем многие считают. И совсем недавно, как уже писал Фокус, астрономы обнаружили еще один из них.