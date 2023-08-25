Миссия "Чандраян-3". Впервые в истории луноход отправился изучать южный полярный регион Луны (фото)
27-килограмовый луноход "Прагъян" выехал из посадочного модуля "Викрам" и начал работу на лунной поверхности.
24 августа индийский посадочный модуль "Викрам", который совершил успешную посадку на Луне 23 августа, "выпустил на волю" своего напарника – луноход "Прагъян" в рамках миссии "Чандраян-3". Спустившись на поверхность Луны луноход зарядил свои батареи солнечной энергией и приступил к изучению спутника Земли, пишет New Atlas.
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Еще один этап индийской лунной миссии успешно завершен. Первый земной луноход в районе Южного полюса Луны приступил к работе. Индийские ученые сообщили, что луноход работают так, как нужно и готов к двухнедельным исследования поверхности нашего спутника.
Луноход "Прагъян" весит 27 кг и имеет длину всего 90 см, он ездит на шести колесах, а энергию получает от батареи мощностью 50 Вт. За две земные недели, пока на Луне будет продолжаться день, он должен преодолеть расстояние в примерно 500 м от посадочного модуля "Викрам". Основной задачей индийского лунохода будет изучение химического состава лунной поверхности недалеко от Южного полюса Луны. На борту лунохода находится рентгеновский спектрометр для изучения состава лунной поверхности и две одномегапиксельные камеры для создания 3D-карт района исследования.
У лунохода, как и посадочного модуля нет системы обогрева, а потому, когда на Луне наступит ночь, он не сможет выдержать очень низких лунных температур. К тому же его батарее перестанут получать солнечную энергию из-за недостатка света. Но индийские ученые считают, что небольшой промежуток времени луноход сможет собрать очень много важной информации о регионе, который привлекает особое внимание ученых всего мира. В этом регионе находятся большие залежи водяного льда, который можно использовать для поддержки будущего постоянного присутствия человека на Луне.
Напоминаем, что Индии удалось стать первой страной мира, которой удалось посадить свои аппараты возле южного полярного региона. Также Индия стала четвертой страной на планете после США, КНР и бывшего СССР, которой удалось совершить посадку роботизированных аппаратов на поверхность Луны.
Фокус уже писал о том, что индийские ученые показали первые снимки, которые сделал посадочный аппарат после приземления на Луну. Также были показаны изображения лунной поверхности, которые были сделаны перед самим спуском.
Для Индии миссия "Чандраян-3" стала второй, но теперь уже успешной попыткой, посадить свой аппарат на Луне. Напоминаем, что перед этим знаменательным событием для Индии и всего мира, совершить подобное приземление не смог космический аппарат РФ. Российский модуль "Луна-25" успешно разбился о лунную поверхность 20 августа, как уже писал Фокус.