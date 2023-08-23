Индия вошла в историю: впервые земной аппарат приземлился возле Южного полюса Луны (видео)

В рамках миссии "Чандраян-3" Индия сделала то, что недавно не удалось сделать россиянам.

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Через несколько дней после того, как российский посадочный модуль "Луна-25" потерпел крушение во время попытки сесть на Луну, индийский аппарат "Викрам" осуществил мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Еще ни один космический аппарат не приземлялся в этом регионе, поэтому Индия стала первой страной в мире, которая смогла это сделать. Также Индия стала четвертой страной, которая вообще смогла посадить свой аппарат на Луне после США, Китая и СССР, пишет Space.

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В среду, 23 августа, в 15:33 по Киеву на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3" успешно приземлился посадочный модуль "Викрам", на борту которого находится луноход "Прагъян".

"Этот успех принадлежит всему человечеству, и он поможет другим странам в будущих миссиях на Луну", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время видеозвонка из Южной Африки, где он находится на саммите стран-участниц БРИКС.

В среду, 23 августа, в 15:33 по Киеву на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3" успешно приземлился посадочный модуль "Викрам" Фото: ISRO

Миссия стоимостью 73 млн долларов началась со старта ракеты-носителя LVM3 с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян" на борту 14 июля этого года, как уже писал Фокус. Индийские ученые выбрали более длинную, но зато более дешевую в плане расхода топлива, траекторию полета. Например, российский посадочный аппарат "Луна-25" долетел до Луны быстрее, но это ему не помогло, и как уже писал Фокус, 20 августа он разбился на Луне из-за неисправности двигателя. Хотя он должен был также приземлится в районе Южного полюса Луны 21 августа и таким образом именно Россия могла бы стать первой страной, которой это удалось. Но пальму первенства забрала Индия.

То, что не удалось недавно сделать россиянам, сделала Индия в рамках миссии "Чандраян-3" Фото: ISRO

Еще в 2019 году в рамках миссии "Чандраян-2" Индия уже пыталась посадить свой аппарат на Луне, но он потерпел крушение. Хотя орбитальный аппарат из этой миссии продолжает летать вокруг Луны, посылая на Землю важные данные. Кстати, при приближении к Луне "Викрам" несколько дней назад обменялся сигналами с этим орбитальным аппаратом. Как уже писал Фокус, тогда же посадочный модуль сделал несколько впечатляющих фотографий поверхности обратной стороны Луны.

Оба индийский аппарата проведут на Луне 14 земных дней, во время которых они будут изучать ее поверхность. Дело в том ,что именно 23 августа над южным полярным регионом взошло Солнце и начался день, а это очень важно, ведь космические аппараты работают на солнечной энергии и не могут работать во время ночи на Луне. По словам индийских ученых, успешная посадка на Луну стала возможной благодаря внесенным изменениям в технологию посадки после крушения аппарата миссии "Чандраян-2".

Южный полярный регион очень важное место не только для научных исследований, но и для размещения здесь будущей лунной базы. По крайней мере, NASA и Китай планирует это сделать именно здесь. Если КНР собирается высадить своих астронавтов на Луну ближе к 2030 году, то NASA планирует вернуть людей на спутник Земли, впервые с 1972 года, уже в конце 2025-го. Сейчас известно, что в данном регионе Луны находится большое количество водяного льда, из которого можно получить воду, кислород и водород. Все это понадобится не только для жизни астронавтов на Луне, но и для создания ракетного топлива на месте.

Что касается аппаратов миссии "Чандраян-3", то они скорее всего не смогут пережить холодную ночь на Луне и через 2 земных недели выйдут из строя.

Как уже писал Фокус, ученые предлагают новый способ узнать, что происходит в недрах Луны. И для этого нужно использовать не посадочный аппарат, а свободно летающий в облаках горячей планеты.