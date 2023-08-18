Завершение уникального космического полета. Индия готовится стать первой на Луне: в чем именно

Еще ни один космический аппарат не приземлялся в районе южного полюса Луны, но через несколько дней это может произойти впервые в истории.

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Уже 23 августа может произойти историческое событие, которое имеет огромное значение, как для Индии, так и для всего человечества в целом. В этот день на поверхность Луны в районе южного полюса должен осуществить мягкую посадку индийский лунный модуль миссии "Чандраян-3". 17 августа, этот посадочный аппарат успешно отделился от двигательной установки, которая доставила его на орбиту вокруг Луны. Теперь аппарат летит самостоятельно к своей цели, пишет Space.

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Лунная миссия "Чандраян-3" имеет огромное значение для Индии, ведь это уже третья попытка этой страны посадить на поверхность спутника Земли свой посадочный модуль.

Большим успехом уже можно считать тот факт, что модуль под названием "Викрам" с луноходом "Прагьян" на борту, смог отделиться на орбите Луны от своей двигательной установки, с помощью которой он прилетел к спутнику Земли еще 5 августа.

Большим успехом уже можно считать тот факт, что модуль под названием "Викрам" с луноходом "Прагьян" на борту, смог отделиться на орбите Луны от своей двигательной установки Фото: ISRO

Теперь он самостоятельно идет на сближение с Луной, чтобы уже в среду, 23 августа, совершить мягкую посадку в районе южного полюса нашего спутника. Два раза индийские ученые отправляли подобные посадочные аппараты на Луну несколько лет назад и оба раза закончились катастрофой.

Посадочный модуль "Викрам" с двигательной установкой Фото: ISRO

Если в рамках миссии "Чандраян-3" лунный модуль сможет приземлиться там, где и планируется, то таким образом Индия станет первой страной, которая смогла посадить свой космический аппарат в южном полярном регионе Луны.

С другой стороны, огромная важность этой миссии для Индии состоит еще и в том, что после возможной мягкой посадки лунного модуля, азиатская страна попадет в своеобразный клуб "пионеров освоения Луны". Дело в том, что пока только космические агентства США, Китая и бывшего СССР смогли сделать подобное.

Такой увидел Луну индийский посадочный аппарат после прибытия на орбиту вокруг спутника Земли Фото: ISRO

Миссия "Чандраян-3", стоимостью 73 млн долларов, началась с запуска ракеты-носителя в космос 14 июля, о чем уже писал Фокус.

14 июля Индия отправила в космос миссию "Чандраян-3" Фото: ISRO

После выхода на орбиту вокруг Луны индийский посадочный модуль прислал удивительные снимки поверхности спутника Земли, как уже писал Фокус.

Если состоится успешное приземление индийского посадочного аппарата на Луну, то он вместе с луноходом в течение 2 недель будут проводить исследования поверхности спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что американская компания Intuitive Machines запланировала на ноябрь этого года запуск на Луну своего посадочного модуля. Если все пройдет успешно, то эта компания станет первым в мире частным учреждением, которое смогло приземлить на Луне свой аппарат.