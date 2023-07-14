Лунная гонка. Индия отправила на Луну свою историческую миссию: в чем ее особенность (видео)

Индия хочет стать четвертой страной в мире, которая смогла посадить свои аппараты на Луне.

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В пятницу 14 июля Индия отправила в космос миссию "Чандраян-3". Цель этой миссии состоит в том, чтобы посадить впервые в истории посадочный модуль с луноходом в районе южного плюса Луны. Это уже вторая попытка Индии доставить свои аппараты на спутник Земли. Если все пройдет по плану, то эта страна присоединится так называемому "лунному клубу", то есть группе стран, которые смогли осуществить успешные посадки своих аппаратов на Луне. Это США, Китай и бывший Советский Союз, пишет Space.

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14 июля, в 12:05 по Киеву, ракета-носителя LVM3 с космическим кораблем на своей вершине успешно стартовала с индийского космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана. В этом космическом корабле находится посадочный модуль и луноход, которые должны приземлиться на Луне. Через 16 минут после старта ракеты, от нее отделился космический корабль и вышел на орбиту вокруг Земли. С этого момента началось его достаточно длительное, но очень экономное путешествие на наш спутник.

В пятницу 14 июля Индия отправила в космос миссию "Чандраян-3" Фото: ISRO

Индия, которая потратила на запуск миссии "Чандраян-3" относительно немного денег (по сравнению с проектами США), 73 млн долларов, хочет принять активное участие в так называемой лунной гонке по освоению Луны. Это уже вторая попытка Индии совершить посадку своих аппаратов на Луне, ведь как уже подробно писал Фокус, 4 года назад индийские посадочный модуль и луноход разбились при попытке приземления на Луне.

Запуск ракеты LVM3 можно посмотреть начиная с отметки в 36:00

Согласно заявлению индийских ученых, космический корабль "Чандраян-3" будет некоторое время кружить вокруг Земли, чтобы набрать нужную скорость и затем полетит к Луне. После этого 23 или 24 августа посадочный модуль с луноходом должны совершить посадку в районе южного полюса Луны. Если все пойдет по плану, то Индия станет первой страной, которая посадила здесь свои аппараты. Все прошлые успешные миссии на Луну осуществляли посадку возле экватора, а те, которые хотели приземлится возле южного полюса все потерпели катастрофу. Считается, что приземлится в этом районе Луны очень сложно, но индийские ученые заявили, что у них есть все основания считать, что все пройдет успешно.

Индия хочет стать четвертой страной в мире, которая смогла посадить свои аппараты на Луне Фото: ISRO

Стоит напомнить, что в районе южного полюса Луны должны приземлиться астронавты NASA в рамках миссии Artemis-3 или в конце 2025 года или же в 2026 году. Дело в том, что в этом регионе Луны находится много ценных ресурсов, а самое главное, здесь находится водяной лед, который можно добыть из-под поверхности или в затененных кратерах. Из этого льда можно получить воду и кислород.

Ожидает, что после приземления на Луне, аппараты миссии "Чандраян-3" будут работать здесь в течение одного лунного дня, то есть двух земных недель. Луноход оснащен специальными научными приборами для анализа лунного грунта и местных горных пород. А посадочный модуль оснащен сейсмометром для обнаружения землетрясений на Луне, которые помогают ученым делать выводы о внутренней структуре нашего спутника.

По словам ученых, скорее всего во время лунной ночи аппараты, питаемые солнечным светом, прекратят свою работу из-за разряженных батарей. Но существует очень маленькая вероятность, того, что с наступлением нового дня на Луне аппараты смогу продолжить свою работу.

Напоминаем, что к 2030 году Китай планирует осуществить успешную высадку своих астронавтов на Луне. Как уже писал Фокус, появились новые подробности этой пилотируемой миссии.