Китай отправляет астронавтов на Луну: когда и каким образом состоится миссия

КНР планирует отправить на спутник Земли сразу две космические ракеты.

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В конце мая этого года чиновники из Китайского пилотируемого космического агентства объявили о том, что КНР собирается отправить на Луну своих первых астронавтов уже к 2030 году. Теперь же появились подробности этого амбициозного плана, пишет Space.

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Китайские СМИ обнародовали новую информацию о планах Китая доставить своих астронавтов на Луну уже к 2030 году. Согласно этим сообщениям, со ссылкой на неназванного инженера из Китайского пилотируемого космического агентства, КНР планирует отправить на Луну сразу две космические ракеты.

Как произойдет посадка китайских астронавтов на Луну?

Одна из ракет доставит на орбиту Луны специальный посадочный модуль, с помощью которого астронавты спустятся на поверхность спутника, а вторая – самих астронавтов. На орбите вокруг Луны произойдет стыковка посадочного модуля и космического корабля с астронавтами, которые перейдут в этот модуль. После этого посадочный корабль доставит экипаж на поверхность нашего спутника, где астронавты проведут различную научную работу и соберут образцы местного реголита.

После завершения миссии на поверхности Луны китайские астронавты снова вернутся в свой посадочный модуль, который доставит их обратно на орбиту вокруг Луны, где все это время будет кружить космический корабль. Затем произойдет переход астронавтов в этот корабль, и они должны успешно вернуться на Землю. Что касается количества астронавтов, которые отправятся на Луну, то эта информация не была раскрыта.

По словам неназванного китайского инженера, полет на Луну с использованием двух космических ракет решает одну важную для Китая технологическую проблему. Стране не нужно создавать очень мощную ракету-носитель для доставки и посадочного модуля и астронавтов на Луну за один полет.

КНР планирует отправить на спутник Земли сразу две космические ракеты Фото: space.com

Китайская база на Луне

Пока что эта миссия на Луну планируется, как одноразовая, но если она окажется успешной, то за тем через несколько лет Китай планирует осуществлять больше полетов на спутник Земли. Сейчас Китай намерен где-то в 2030-х годах построить свою лунную базу и пока что партнером в этом проекте выступает Россия.

Лунная программа NASA

Что касается NASA, то у американцев также существуют планы по созданию своей базы на Луне в том же промежутке времени. По крайней мере, это является главной задачей новой лунной программы Artemis.

Напоминаем, что Китай и США не работают над совместными космическими проектами с 2011 года. Именно поэтому КНР построила свою орбитальную станцию "Тяньгун" ведь китайские астронавты не имеют возможности летать на Международную космическую станцию.

Что касается лунной программы NASA, то сейчас главными ее этапами считаются первые три, ведь они должны показать, что все идет по плану:

первая часть программы включала в себя беспилотный облет Луны космическим кораблем Orion в 2022 году;

вторая часть заключается в том, что американские астронавты на этом же корабле совершат такой же полет вокруг Луны, но осенью 2024 года;

а третья часть программы наиболее важная – астронавты NASA должны вернуться на поверхность Луны в декабре 2025 года.

NASA выбрало в качестве посадочного модуля для астронавтов космический корабль Starship от компании SpaceX, но задержки с его испытанием могут привести к тому, что высадка на Луну состоится в 2026 году.

Фокус уже писал о том, что в 2028 и 2029 году впервые в истории на Луну полетят не только астронавты из США, но и из европейских стран.

Также Фокус писал о том, что китайская компания LandSpace отправила в космос первую в истории ракету-носитель, двигатели которой работают на метане и жидком кислороде.