Місячні перегони. Індія відправила на Місяць свою історичну місію: у чому її особливість (відео)

Індія хоче стати четвертою країною у світі, яка змогла посадити свої апарати на Місяці.

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У п'ятницю 14 липня Індія відправила в космос місію "Чандраян-3". Мета цієї місії полягає в тому, щоб посадити вперше в історії посадковий модуль із місяцеходом у районі південного плюса Місяця. Це вже друга спроба Індії доставити свої апарати на супутник Землі. Якщо все пройде за планом, то ця країна приєднається до так званого "місячного клубу", тобто групи країн, які змогли здійснити успішні посадки своїх апаратів на Місяці. Це США, Китай і колишній Радянський Союз, пише Space.

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14 липня, о 12:05 за Києвом, ракета-носія LVM3 з космічним кораблем на своїй вершині успішно стартувала з індійського космодрому в Космічному центрі імені Сатіша Дхавана. У цьому космічному кораблі знаходиться посадковий модуль і місяцехід, які повинні приземлитися на Місяці. Через 16 хвилин після старту ракети, від неї відокремився космічний корабель і вийшов на орбіту навколо Землі. З цього моменту почалася його досить тривала, але дуже економна подорож на наш супутник.

У п'ятницю 14 липня Індія відправила в космос місію "Чандраян-3" Фото: ISRO

Індія, яка витратила на запуск місії "Чандраян-3" відносно небагато грошей (порівняно з проектами США), 73 млн доларів, хоче взяти активну участь у так званих місячних перегонах з освоєння Місяця. Це вже друга спроба Індії здійснити посадку своїх апаратів на Місяці, адже, як уже докладно писав Фокус, 4 роки тому індійські посадковий модуль і місяцехід розбилися під час спроби приземлення на Місяці.

Запуск ракети LVM3 можна подивитися починаючи з позначки о 36:00

Згідно із заявою індійських учених, космічний корабель "Чандраян-3" деякий час кружлятиме навколо Землі, щоб набрати потрібну швидкість і потім полетить до Місяця. Після цього 23 або 24 серпня посадковий модуль із місяцеходом мають здійснити посадку в районі південного полюса Місяця. Якщо все піде за планом, то Індія стане першою країною, яка посадила тут свої апарати. Усі минулі успішні місії на Місяць здійснювали посадку біля екватора, а ті, які хотіли приземлиться біля південного полюса, всі зазнали катастрофи. Вважається, що приземлиться в цьому районі Місяця дуже складно, але індійські вчені заявили, що у них є всі підстави вважати, що все пройде успішно.

Індія хоче стати четвертою країною у світі, яка змогла посадити свої апарати на Місяці Фото: ISRO

Варто нагадати, що в районі південного полюса Місяця мають приземлитися астронавти NASA в рамках місії Artemis-3 або наприкінці 2025 року, або ж у 2026 році. Річ у тім, що в цьому регіоні Місяця міститься багато цінних ресурсів, а найголовніше, тут знаходиться водяний лід, який можна добути з-під поверхні або в затінених кратерах. З цього льоду можна отримати воду і кисень.

Очікує, що після приземлення на Місяці, апарати місії "Чандраян-3" працюватимуть тут протягом одного місячного дня, тобто двох земних тижнів. Місяцехід оснащений спеціальними науковими приладами для аналізу місячного ґрунту та місцевих гірських порід. А посадковий модуль оснащений сейсмометром для виявлення землетрусів на Місяці, які допомагають ученим робити висновки про внутрішню структуру нашого супутника.

За словами вчених, найімовірніше під час місячної ночі апарати, що живляться сонячним світлом, припинять свою роботу через розряджені батареї. Але існує дуже маленька ймовірність того, що з настанням нового дня на Місяці апарати зможуть продовжити свою роботу.

Нагадуємо, що до 2030 року Китай планує здійснити успішну висадку своїх астронавтів на Місяці. Як уже писав Фокус, з'явилися нові подробиці цієї пілотованої місії.