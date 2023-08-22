Не удалось России, может удастся Индии: появились новые снимки обратной стороны Луны (фото)

Индийская лунная миссия "Чандраян-3" близка к завершению. Уже 23 августа индийский посадочный модуль может впервые приземлиться возле Южного полюса Луны.

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Индийский посадочный аппарат "Викрам" c луноходом "Прагъян" на борту вышел на предпосадочную орбиту вокруг Луны в рамках миссии "Чандраян-3". Уже в среду, 23 августа, в 15:34 по Киеву, этот индийский аппарат должен совершить мягкую посадку недалеко от Южного полюса Луны. Индийская организация космических исследований опубликовала снимки обратной стороны Луны, которые сделал посадочный модуль с помощью своей камеры. Эта камера предназначена для того, чтобы индийский аппарат направился к безопасному месту посадки во время приземления, пишет Space.

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У Индии за последние несколько лет были две неудачных попытки приземлиться на Луну и таким образом стать четвертой страной мира, которая смогла это сделать. Теперь же внимание многих ученых на планете приковано к полету посадочного аппарата, учитывая тот факт, что подобное приземление в районе Южного полюса Луны так и не смог осуществить российский аппарат "Луна-25". О гибели российского аппарата, а также о новой индийской лунной миссии Фокус уже подробно писал.

Индийская организация космических исследований опубликовала снимки обратной стороны Луны, которые сделал посадочный модуль Фото: ISRO

Если миссия "Чандраян-3" будет успешной, то Индия станет не только четвертой страной на планете, которая могла посадить свой аппарат на Луне, но и первой страной, которая смогла это сделать недалеко от Южного полюса спутника Земли.

Во время сближения с Луной, перед запланированной посадкой 23 августа, модуль "Викрам" провел тестирование своей камеры, которая должна помочь ему мягко приземлиться на поверхность Фото: ISRO

Во время сближения с Луной, перед запланированной посадкой 23 августа, модуль "Викрам" провел тестирование своей камеры, которая должна помочь ему мягко приземлиться на поверхность. Для этого были сделаны изображения поверхности обратной стороны Луны, где видны ударные кратеры и лунные моря.

Индийский посадочный модуль сделал изображения поверхности обратной стороны Луны, где видны ударные кратеры и лунные моря Фото: ISRO

В течение миллиардов лет Земля с помощью своей гравитации замедляла вращение Луны вокруг своей оси. В результате наш спутник совершает один оборот за то же время, что и Земля. Таким образом Луна всегда обращена к нашей планете только одной стороной и обратная сторона Луны всегда представляла особый научный интерес.

Луна всегда обращена к нашей планете только одной стороной и обратная сторона Луны всегда представляла особый научный интерес Фото: ISRO

Среда, 23 августа, может войти в историю исследования Луны, ведь в 15:34 по Киеву посадочный аппарат "Викрам" должен совершить мягкую посадку. Если модуль с луноходом все же нормально приземлятся, то в течение двух земных недель, пока на Луне продолжается день, они будут проводить исследования лунной поверхности и ее недр. Когда на Луне наступит ночь, то аппараты не смогут получать достаточное количество солнечного света для зарядки своих батарей.

Кстати, именно рядом с Южным полюсом на Луне находятся кратеры, куда никогда не попадает солнечный свет. Почему так происходит, Фокус уже писал.

Напоминаем, что марсоход NASA прислал на Землю новые снимки с поверхности Марса, на которых видны "морские существа". Что же это за объекты на самом деле, Фокус уже писал.