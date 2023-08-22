На Марсе обнаружены "морские существа": что увидел марсоход NASA (фото)

Плавник акулы и клешню краба – это можно увидеть на новом изображении с Красной планеты.

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Ученые из NASA опубликовали новый снимок с Марса, который сделал марсоход Perseverance в кратере Езеро. На этом изображении видно два камня, которые напоминают части земных морских жителей, пишет Forbes.

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На Марсе, где на поверхности находится очень много камней разного размера и форм, наблюдение за этими камнями может вызвать парейдолию. Это явление, которое возникает при наблюдении за естественными объектами, когда кажется, что они напоминают, например, животных. Например, глядя на облака на Земле можно увидеть, что они бывают похожи на овцу или слона.

Такое же ощущение сложилось и у ученых из NASA, которые представили новое изображение с Марса, где видно два камня по форме напоминающих плавник акулы и клешню краба.

Плавник акулы и клешню краба – это можно увидеть на новом изображении с Красной планеты. Фото: NASA

В комментарии к снимку ученые написали, что эти два камня находятся в регионе, где дуют очень сильные ветра. Учитывая, что этот снимок появился в социальной сети Х (бывший Twitter), то у поклонников исследования Марса также была возможность оставить свои комментарии относительно увиденного на этом изображении. Комментаторам эти камни напомнили также морских животных, таких как кит и дельфин.

Камни на Марсе принимают причудливые формы из-за эрозии. Сейчас форму камней формируют сильные ветры и пылевые бури, а когда-то эти камни подвергались и водной эрозии. Ученые считают, что в кратере Езеро в далеком прошлом находились озеро и дельта реки.

По словам ученых, камни, которым миллиарды лет, под действием воды приобрели очень необычную форму, в частности на них появились разного рода выемки, что и приводит к появлению оптической иллюзии.

Вместе со снимком двух необычных камней, ученые из NASA поделились и более широкой панорамой поверхности Марса, которую можно увидеть на снимке ниже.

Вместе со снимком двух необычных камней, ученые из NASA поделились и более широкой панорамой поверхности Марса Фото: NASA

Также астрономы представили еще один снимок, сделанный марсоходом Perseverance, на котором виден его напарник — вертолет Ingenuity. Он находится на поверхности кратера и готовится к своему очередному полету для того, чтобы помочь марсоходу найти наиболее благоприятные места для передвижения.

Также астрономы представили еще один снимок, сделанный марсоходом Perseverance, на котором виден его напарник — вертолет Ingenuity Фото: NASA

Perseverance активно ищет доказательства существования древней микробной жизни на Красной планете, но он не может провести полный анализ собранных образцов местной породы. Потому марсоход "пакует" эти образцы в специальные емкости и их на Землю должен доставить другой космический аппарат NASA. Но произойдет это скорее всего, через 8-10 лет, если все пойдет по плану.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance прислал на Землю снимки Солнца. На этих изображениях видно большое солнечное пятно, которое постепенно перемещается по диску звезды. Скоро оно будет направлено в сторону нашей планеты и здесь могут произойти извержения плазмы и выбросы мощного излучения. Если это случится, и плазма вместе с излучением достигнет Земли, то существует вероятность возникновения геомагнитной бури.

Также Фокус писал о том, что на некоторые места на Луне никогда не попадает свет Солнца. И это связано с особым углом наклона оси спутника Земли. Тем не менее в этих местах можно найти водяной лед.