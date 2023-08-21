На некоторые места на Луне никогда не попадает свет Солнца: почему так происходит (видео)

В этих районах обнаружен водяной лед и именно сюда полетят первые в 21 веке астронавты.

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Некоторые кратеры и другие участки поверхности в полярных регионах Луны никогда не получают света Солнца. Но именно здесь ученые обнаружили залежи водяного льда и именно сюда, в частности в район южного полюса, через полтора года NASA отправит своих астронавтов. Но почему же эти регионы никогда не видят солнечного света? Об этом пишет IFLScience.

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На самом деле главная причина того, что в полярных регионах Луны некоторые участки поверхности никогда не получают света Солнца связана с наклоном оси спутника Земли. Наша планета имеет наклон оси 23,5 градуса к плоскости орбиты вокруг Солнца. Поэтому, когда северное полушарие направлено к нашей звезде у нас лето, когда от Солнца – зима. Когда же оба полушария повернуты одинаково, то мы имеем осень или весну.

Но наклон оси Луны по отношению к орбите Земли вокруг Солнца составляет 1,5 градуса. Это значит, что во время любых перемещений Луны солнечный свет падает на ее поверхность почти перпендикулярно, ведь ее ось находится почти в вертикальном положении.

Кратеры в районе южного полюса Луны Фото: NASA

Поэтому на экваторе Луны всегда падает очень много света Солнца, а на полюсах очень мало и здесь появляются очень длинные тени. Например, зимой, в полярных регионах всегда легкие сумерки.Хотя верхние части кратеров в полярных регионах получают хоть немного света, то в их нижние части свет никогда не проникает.

Именно в этих затененных местах в кратерах температура составляет примерно минус 160 градусов Цельсия. Даже при отсутствии атмосферы на Луне образовавшийся здесь лед превращается в очень крепкий камень и может хранится миллиарды лет.

Но примерно 60% всего водяного льда на Луне сконцентрировано в южном полярном регионе. Поэтому NASA хочет здесь совершить высадку своих астронавтов через полтора года, там же должен приземлится индийский посадочный аппарат миссии "Чандраян-3", туда же так и смог добраться российский посадочный модуль "Луна-25". В район южного полюса Луны планирует отправить свою миссию "Чанъэ-7" Китай через 3 года, а также где-то же в это время сюда должен совершить посадку частный аппарат американской компании Blue Origin.

Считается, что на самом деле на Луне воду можно обнаружить повсюду, ведь она скрывается в минералах, образованных после столкновения нашего спутника с астероидами и кометами. Также вода на Луне могла появится в результате взаимодействия между лунным грунтом и солнечными частицами.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат NASA сделал снимок ледяного потока на Марсе. Хотя Марс давно уже не является водным миром, все же некоторое количество льда медленно перемещается по его поверхности.

Напоминаем, что российский аппарат "Луна-25" перестал отвечать на сигналы с Земли и закончил свою миссию, так и не выполнив ее основной задачи. Миссия закончилась тем, что космический аппарат упал и разбился на Луне, как уже писал Фокус.

Уже скоро все же мы возможно станем свидетелями первой посадки в южном полярном регионе Луны земного космического аппарата. В рамках миссии "Чандраян-3" этот должен сделать индийский посадочный модуль, как уже писал Фокус.