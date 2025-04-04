Астрономы нашли черную дыру, которая поглощает не только материю, но и кое-что еще

Ученые изучили черную дыру, которая поглощает свою собственную историю, как бы это странно ни звучало. Исследование помогло астрономам восстановить историю двойной системы, в которой находится черная дыра.

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Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Одно из распространенных заблуждений о черных дырах заключается в том, что они поглощают не только окружающую материю, но и историю этой материи. Поэтому, когда образуется черная дыра, можно только догадываться, как же она самом деле появилась. Хотя это не совсем так.

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Информация, хранящаяся в материи, может быть потеряна только тогда, когда материя пересекает горизонт событий черной дыры, то есть невидимую границу из-за которой уже ничто не может покинуть черную дыру. Но материя, которая кружит вокруг пожирателя вещества все еще имеет богатую историю.

Авторы исследования использовали эту историю, чтобы раскрыть происхождение черной дыры в двойной системе GRO J1655-40. Эта система состоит из черной дыры, масса которой примерно в 7 раз больше массы Солнца и звезды-компаньона черной дыры, масса которой примерно в 3 раза больше, чем у Солнца.

Согласно имеющимся представлениям об эволюции звезд, ученые пришли к выводу, что изначально в двойной системе находились две звезды. Но та, которая была больше, взорвалась сверхновой, а затем сжалась под действием гравитации и превратилась в черную дыру звездной массы. По словам ученых, в двойной системе кроме звезды и черной дыры также находятся остатки обломков исчезнувшей в результате взрыва звезды.

Астрономы использовали данные космического телескопа Чандра, чтобы восстановить историю данной звездной системы. В результате анализа астрономы обнаружили наличие в окрестностях черной дыры сразу 18 химических элементов. Как известно, многие химические элементы создают звезды в своих ядрах. Когда они взрываются, то эти элементы заполняют окружающий космос. Эти химические элементы зависят от начальной массы и состава звезды. Изучив 18 элементов, астрономы смогли воссоздать характеристики звезды, которая создала черную дыру.

Исследование показало, что умершая звезда была намного больше, чем ее компаньон и ее масса была примерно в 25 раз больше, чем у Солнца. Это означает, что большая часть материи умершей звезды была выброшена в межзвездное пространство взрывом сверхновой.

Этот тип реконструкции позволяет астрономам наблюдать за тем, как эволюционируют двойные звезды и как крупные звезды становятся черными дырами или нейтронными звездами. Используя этот метод в других системах, можно лучше моделировать динамику умирающих звезд, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, Солнце нанесло удар по Юпитеру и нагрело половину планеты. Солнце постоянно извергает солнечный ветер, поток заряженных частиц, в межпланетное пространство. Иногда этот солнечный ветер может врезаться в планеты. Когда это происходит на Земле, то возникает геомагнитная буря. Астрономы впервые обнаружили, что мощный поток солнечного ветра врезался в магнитосферу Юпитера.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, почему в центре Млечного Пути образуется меньше звезд, чем ожидается. В этом деле замешана огромная черная дыра.