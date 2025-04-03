Астрономы увидели, как массивный пожиратель материи выбрасывает нечто в космос (фото)

Астрономы смогли стать свидетелями того, как сверхмассивная черная дыра в далекой галактике не только поглощает материю, но и выбрасывает часть своей еды в межзвездное пространство. Изображение этого явления было сделано с помощью наземного телескопа VLT.

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Исследование опубликовано в Nature Astronomy, пишет Space.

На расстоянии более 12 млн световых лет от нас находится спиральная галактика NGC 4945, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра. Из-за того, что черная дыра активно поглощает материю, она создает активное галактическое ядро. Но также из остатков материи, которые не были ею поглощены, создаются так называемые галактические ветры, которые улетают далеко в космос. Именно эти ветры, а также активное ядро галактики NGC 4945 запечатлели астрономы с помощью телескопа VLT.

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На изображении активное ядро галактики закрыто пылью и газом, которые притянула своей гравитацией сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающую материю. Но сквозь облака пыли и газа все же видны галактические ветры. На снимке видно, что часть материи, которую не поглотила черная дыра, улетает дальше в космос.

По словам ученых, в самом центре почти каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра. Есть те, которые считаются спокойными, ведь не очень активно поглощают материю, но есть и очень прожорливые черные дыры, как в центре галактики NGC 4945, которая поглощает огромное количество межзвездного вещества.

На изображении активное ядро галактики закрыто пылью и газом, которые притянула своей гравитацией сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающую материю. Но сквозь облака пыли и газа все же видны галактические ветры Фото: space.com

Галактические ветры, представленные на снимке в виде ярких струй материала, движутся так быстро, что газ и пыль, вероятно, покидают галактику и выбрасываются в межгалактическое пространство.

Недавние наблюдения были сделаны в рамках более масштабного исследования того, как движутся ветры в галактиках. Данные показывают, что галактические ветры, наблюдаемые в NGC 4945, ускоряются по мере удаления от центральной черной дыры к окраинам галактики. Это необычное поведение, учитывая, что галактические ветры обычно замедляются по мере удаления от галактики.

Эти ветры могут оказывать значительное влияние на свою галактику-хозяина. Выбрасывая материал из галактики, ветры подавляют процесс образования новых звезд. С другой стороны, такой выброс материи позволяет черным дырам контролировать свой рост и увеличение массы.

По словам ученых, результаты исследования приближают к пониманию механизма ускорения ветров, ответственных за формирование эволюции галактик.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что галактики начали умирать раньше, чем предполагалось. Исследование показало, что мертвые галактики, которые прекратили создавать новые звезды, существовали уже через 700 млн лет после Большого взрыва, что противоречит текущим моделям галактической эволюции.

Также Фокус писал о том, что физики объединили два "невозможных" материала в экзотическую структуру, которая изменит технологии. Объединение титаната диспрозия с пирохлориридатом позволило создать структуру, которая бросает вызов давним предположениям в квантовой физике.