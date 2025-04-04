Астрономи знайшли чорну діру, яка поглинає не тільки матерію, а й дещо ще

Вчені вивчили чорну діру, яка поглинає свою власну історію, як би це дивно не звучало. Дослідження допомогло астрономам відновити історію подвійної системи, в якій знаходиться чорна діра.

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Результати дослідження опубліковані в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Одна з поширених хибних думок про чорні діри полягає в тому, що вони поглинають не лише навколишню матерію, а й історію цієї матерії. Тому, коли утворюється чорна діра, можна тільки здогадуватися, як же вона насправді з'явилася. Хоча це не зовсім так.

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Інформація, що зберігається в матерії, може бути втрачена тільки тоді, коли матерія перетинає горизонт подій чорної діри, тобто невидимий кордон, з-за якого вже ніщо не може покинути чорну діру. Але матерія, яка кружляє навколо пожирача речовини все ще має багату історію.

Автори дослідження використовували цю історію, щоб розкрити походження чорної діри в подвійній системі GRO J1655-40. Ця система складається з чорної діри, маса якої приблизно в 7 разів більша за масу Сонця і зірки-компаньйона чорної діри, маса якої приблизно в 3 рази більша, ніж у Сонця.

Згідно з наявними уявленнями про еволюцію зірок, учені дійшли висновку, що спочатку в подвійній системі перебували дві зірки. Але та, яка була більшою, вибухнула надновою, а потім стиснулася під дією гравітації і перетворилася на чорну діру зоряної маси. За словами вчених, у подвійній системі окрім зірки та чорної діри також знаходяться залишки уламків зниклої внаслідок вибуху зірки.

Астрономи використовували дані космічного телескопа Чандра, щоб відновити історію цієї зоряної системи. У результаті аналізу астрономи виявили наявність в околицях чорної діри відразу 18 хімічних елементів. Як відомо, багато хімічних елементів створюють зірки у своїх ядрах. Коли вони вибухають, то ці елементи заповнюють навколишній космос. Ці хімічні елементи залежать від початкової маси і складу зірки. Вивчивши 18 елементів, астрономи змогли відтворити характеристики зірки, яка створила чорну діру.

Дослідження показало, що померла зірка була набагато більшою, ніж її компаньйон, і її маса була приблизно в 25 разів більшою, ніж у Сонця. Це означає, що більша частина матерії померлої зірки була викинута в міжзоряний простір вибухом наднової.

Цей тип реконструкції дає змогу астрономам спостерігати за тим, як еволюціонують подвійні зірки і як великі зірки стають чорними дірами або нейтронними зірками. Використовуючи цей метод в інших системах, можна краще моделювати динаміку вмираючих зірок, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, Сонце завдало удару по Юпітеру і нагріло половину планети. Сонце постійно вивергає сонячний вітер, потік заряджених частинок, у міжпланетний простір. Іноді цей сонячний вітер може врізатися в планети. Коли це відбувається на Землі, то виникає геомагнітна буря. Астрономи вперше виявили, що потужний потік сонячного вітру врізався в магнітосферу Юпітера.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, чому в центрі Чумацького Шляху утворюється менше зірок, ніж очікується. У цій справі замішана величезна чорна діра.