Зафиксировано движение. Космический аппарат NASA сделал снимок ледяного потока на Марсе (фото)

Хотя Марс давно уже не является водным миром, все некоторое количество льда медленно перемещается по его поверхности.

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Несколько миллиардов лет назад Марс был похож на Землю в плане наполненности планеты разного рода водоемами. Сейчас же Красная планета примерно в 1000 раз более сухая, чем Земля и представляет собой огромную пустыню. Но некоторое количество льда в виде ледяных потоков медленно движется по поверхности планеты, даже не в полярных регионах. Именно это движение запечатлел космический аппарат NASA, пишет Mashable.

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Вокруг Марса вращается орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, оснащенный, по словам ученых, самой мощной камерой из всех, которые предназначены для изучения других планет. Эта камера называется HiRISE и с ее помощью аппарат NASA делает потрясающие подробные снимки марсианской поверхности.

Недавно ученые получили новый снимок, который был сделан с высоты почти 300 км над поверхностью Красной планеты. На этом снимке виден похожий на ледник поток льда, который медленно перемещается.

Иллюстрация NASA, показывающая орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, летящий над полярным льдом на Марсе Фото: NASA

На самом деле замерзший лед на Марсе можно обнаружить не только в полярных регионах, на этой планете очень много форм рельефа, которые напоминают ледники. На территории более умеренных районов Марса можно обнаружить медленные ледяные потоки, говорят ученые.

Например, новый снимок марсианской поверхности демонстрирует такой поток, находящийся на 37-й параллели. По словам ученых, этот поток двигается очень медленно и формируется на каменистых обломках внутри долин и кратеров.

Камера HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter сделала детальное изображение ледяного потока на Марсе Фото: NASA

Когда лед стекает по скалам, то камни и местная почва отрываются от окружающего ландшафта, переносятся вдоль движения ледяного потока, также попадают внутрь него. Несмотря на то, что процесс течения ледяного потока занимает тысячи лет, он оставляет характерные следы, с помощью которых можно увидеть историю движения льда по поверхности. По словам ученых, даже после того, как лед тает или испаряется, то унесенные потоки горных пород остаются на месте и таким образом можно увидеть признаки очень слабой геологической активности на Марсе.

Хотя на Марсе уже давно нет ни океанов, ни морей, ни озер, ни рек, все же следы этих водоемов остались на Красной планете. Например, сейчас марсоход Perseverance изучает дельту одной из рек в кратере Езеро. Здесь он пытается обнаружить признаки существования древней внеземной жизни, которая как предполагается все же была на Марсе.

Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, для управления колонией на Марсе нужно не так много людей, как предполагали ученые раньше. Но все эти люди должны быть очень устойчивыми в психологическом плане.

Как уже писал Фокус, китайский луноход обнаружил на глубине 300 метров скрытые структуры на Луне. С помощью своего прибора аппарат "Юйту-2" смог составить карту ранее неизвестных "внутренностей" обратной стороны Луны.