Не так много, как кажется: сколько людей нужно для управления колонией на Марсе

Ученые считают, что только психологически устойчивые люди смогут выжить на Марсе.

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Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, для того, чтобы первая человеческая база на Марсе нормально функционировала нужно намного меньше людей, чем предполагали предыдущие исследования. Это показало моделирование, которое похоже на компьютерную игру The Sims, пишет Futurism.

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Сколько людей потребуется, чтобы управлять форпостом на Марсе? На этот вопрос достаточно сложно ответить, учитывая огромное количество переменных, начиная от наличия необходимых ресурсов, топлива заканчивая психологическими особенностями колонистов. И все американские ученые решили провести исследование и выяснили, что для выживания постоянной базы на Марсе нужно всего 22 человека.

Предыдущие исследования показывали, что для эффективного управления такой первой марсианской колонией нужно от 100 до 500 человек, но теперь ученые считают, что это слишком большое количество и в этом нет необходимости.

По словам ученых, в прошлых научных работах предположения о количестве колонистов не учитывали реальности социального и психологического поведения людей вдали от Земли. Авторы считают, что человеческие группы являются сложными взаимодействующими системами, где психологическая устойчивость играет одну из ключевых ролей. Также ученые считают, что первая колония не будет полностью автономной и будет зависеть от поставок припасов с Земли. Также авторы предполагают, что отправлять огромное количество людей на Марс будет намного дороже, чем отправлять туда же космические корабли с необходимыми ресурсами.

Для выживания постоянной базы на Марсе нужно всего 22 человека Фото: New Atlas

Свои результаты ученые получили, когда создали компьютерное моделирование, похожее на компьютерную игру The Sims. В этом моделировании каждый колонист получил разные характеристики и умения. Затем им было поручено выполнять различные обязанности во время проживания в колонии на Марсе.

Ученые, например, ввели в моделирование данные о том, как люди будут вести себя в стрессовых ситуациях, как будут справляться с трудностями, насколько высокой может быть их психологическая устойчивость. При этом каждый колонист в модели получил разные психологические черты.

По словам ученых, количество "невротиков", которые полетят на Марс, нужно свести к абсолютному минимуму. Как показало моделирование, колонисты с "невротической" психологией умирают гораздо чаще, чем люди с другой психологией, и как только их популяция достигает достаточно низкого уровня, население колонии стабилизируется.

Моделирование было рассчитано на то, что колонисты будут жить на Марсе в течение 28 лет, и учитывая полученные данные, ученые считают, что

Авторы исследования подчеркивают, что социальные и поведенческие аспекты людей могут очень сильно повлиять как на успех, так и на провал такой миссии.

Фокус уже писал о том, что вертолет Ingenuity совершил очередной полет на Марсе, но он был не совсем обычным. Он был необходим для того, чтобы понять, что повлияло на прерывание предыдущей миссии.

Напоминаем, что первая за историю независимой России миссия на Луну завершилась катастрофой. Посадочный аппарат "Луна-25" не смог выполнить поставленную задачу и упал на поверхность спутника Земли, как уже писал Фокус.