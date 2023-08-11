NASA показало не совсем обычный полет вертолета на Марсе: удивительные кадры сделал марсоход (видео)

54-й полет марсианского вертолета был не совсем обычным и тем не менее этот летательный аппарат несмотря на некоторые проблемы уже 2 года выполняет научную миссию.

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NASA представило видеоролик, созданный с помощью системы камер Mastcam-Z марсохода Perseverance, на котором можно увидеть очередной полет вертолета Ingenuity на Марсе, пишет Space.

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С 2021 года первый в истории летательный аппарат на другой планете, вертолет Ingenuity, является надежным помощником марсохода Perseverance в исследовании поверхности кратера Езеро на Марсе. Хотя изначально NASA планировало, что этот летательный аппарат совершит всего несколько полетов над поверхностью Красной планеты, на сегодняшний день Ingenuity смог подняться в разреженный марсианский воздух в 54-й раз.

С 2021 года первый в истории летательный аппарат на другой планете, вертолет Ingenuity, является надежным помощником марсохода Perseverance в исследовании поверхности кратера Езеро она Марсе Фото: Скриншот

Хотя этот полет был даже не совсем полетом, а как его назвали ученые "прыжком", который длился всего 24 секунды. То есть вертолет поднялся вверх, а затем приземлился и в отличие от предыдущих своих миссий она не состояла в том, чтобы исследовать поверхность Марса.

Дело в том, что во время 53-го полета Ingenuity не смог полностью завершить свою миссию и ему пришлось в срочном порядке приземлится. Для того, чтобы выяснить, что произошло ученые дали команду летательному аппарату выполнить этот "прыжок" в воздух. Специалисты из NASA нашли причину поломки и надеются, что в будущем вертолет больше не столкнется с этой проблемой. Что же на самом деле произошло, Фокус уже подробно писал.

NASA представило видеоролик, созданный с помощью системы камер Mastcam-Z марсохода Perseverance, на котором можно увидеть очередной полет вертолета Ingenuity на Марсе

Во время последнего вылета Ingenuity смог сфотографировать марсоход Perseverance, но тот также в свою очередь с помощью своих мощных камер снимал, как летательный аппарат поднимается в воздух. На новом видео от NASA можно рассмотреть всю короткую миссию вертолета очень детально. Сначала Ingenuity поднимается вверх, парит в воздухе, а затем совершает мягкую посадку на поверхность кратера Езеро.

Напоминаем, что оба аппарата NASA приземлились на Марсе еще в феврале 2021 года и с тех пор марсоход ищет следы внеземной жизни на Марсе и изучает местные горные породы, а вертолет помогает ему находить правильные пути для передвижения.

Во время последнего вылета Ingenuity смог сфотографировать марсоход Perseverance

С самого начала перед Ingenuity стояла совершенно другая задача – ученые из NASA хотели показать, что полет летательный аппаратов на Марсе возможен. И это им удалось. Ученые считают, что Ingenuity работает так как нужно и сможет выполнить еще не один полет на Красной планете.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, на Марсе в далеком прошлом не просто были моря, океаны, реки и озера из жидкой воды. Эта вода исчезала и появлялась снова в течение длительный периодов климатических изменений на Марсе, которые имели свои постоянные циклы.