Бессмертный Ingenuity. Вертолет NASA на Марсе выжил после аварии и сделал снимок своего "друга" (фото)

Марсианский вертолет завершил уже 54-й полет на Красной планете, чтобы ученые могли выяснить, почему был прерван 53-й полет.

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В течение нескольких месяцев NASA не могло установить стабильную связь с летательным аппаратом Ingenuity на Марсе, но затем ученым это все же удалось. Но на этом проблемы не закончились. Во время 53-го полета вертолет совершил неожиданную посадку, так и не завершив свою миссию. Несмотря на это Ingenuity смог подняться над поверхностью Марса во время 54-го полета, чтобы ученые смогли выяснить, почему предыдущая миссия была прервана. Кроме ценных данных вертолет прислал на Землю изображение своего напарника – марсохода Perseverance, пишет Futurism.

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Только в начале июля специалисты из NASA смогли установить стабильную связь с летательным аппаратом Ingenuity, который уже 2 года летает над поверхностью Красной планеты. Связь была прервана еще в конце апреля, что вызвало сильную озабоченность ученых.

Марсианский вертолет завершил уже 54-й полет на Красной планете, чтобы ученые могли выяснить, почему был прерван 53-й полет Фото: NASA

А 22 июля, как сообщили в NASA только сейчас, марсианский вертолет должен был выполнить свой 53-й полет на Красной планете. Этот полет должен был длиться 136 секунд и в это время вертолет должен был пролететь более 200 метров на высоте в 5 метров. Целью этой миссии был сбор данных о поверхности одного из участков Марса, чтобы эти данные мог использовать для своих исследований марсоход Perseverance. Вместо этого вертолет пролетел 142 метра за 74 секунды, начал резкое снижение и совершил аварийную посадку. Во время этого маневра летательный аппарат запустил специальную аварийную программу, которая активируется в случае непредвиденных обстоятельств.

Для того, чтобы выяснить, что произошло, ученые 3 августа дали команду вертолету совершить не совсем стандартный 54-й полет. Это был своеобразный "прыжок" на небольшую высоту, который длился 25 секунд, после чего аппарат Ingenuity приземлился обратно.

Как показал анализ полученных данных, вертолет совершил аварийную посадку в прошлый раз из-за проблем с синхронизаций данных с его навигационной камерой. Из-за этого летательный аппарат не мог точно определить где именно он находится и как быстро происходит полет.

Вместе с новой информацией вертолет прислал на Землю и снимок марсохода Perseverance, который ему удалось сделать во время последнего "прыжка". На этой фотографии видна поверхность Марса и в самой верхней части снимка виден марсоход.

Ingenuity смог подняться над поверхностью Марса во время 54-го полета, чтобы ученые смогли выяснить, почему предыдущая миссия была прервана. Кроме ценных данных вертолет прислал на Землю изображение своего напарника – марсохода Perseverance Фото: NASA

По словам ученых, из NASA в последний раз аварийная программа у вертолета Ingenuity активировалась еще в мае 2021 года, через несколько месяцев после прибытия двух аппаратов на Марс. С тех пор программное обеспечение летательного аппарата несколько раз обновляли, чтобы избежать подобных ситуаций и теперь скорее всего, придется сделать то же самое.

Ученые заявили, что вертолет готов к следующим полноценным полетам, что поможет в дальнейших исследованиях марсианской поверхности.

Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, скорость вращения Марса увеличивается и это приводит к серьезным изменениям на планете. Хотя ученые пока точно не знают, что вызвало это ускорение.

Также Фокус писал о том, что согласно другому исследованию самый крупный вулкан в Солнечной системе, который находится на Марсе, в далеком прошлом на самом деле был вулканическим островом.