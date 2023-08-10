В прошлом Марс был не просто покрыт водой: что показали странные рисунки на Красной планете (фото)

Появились новые доказательства того, что Марс не всегда был сухой и пустынной планетой. К тому же климат на планете менялся циклично.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, считают, что на Марсе, как и предполагается миллиарды лет назад действительно была жидкая вода на поверхности. Также ученые выяснили, что климат на Красной планете менялся циклично и это могло способствовать появлению здесь внеземной жизни, пишет ScienceAlert.

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Как известно сейчас Марс представляет собой огромную пустыню, но ученые находят все больше доказательств того, что в далеком прошлом поверхность Красной планеты была покрыта океанами, морями, озерами и реками из жидкой воды.

Как известно сейчас Марс представляет собой огромную пустыню, но ученые находят все больше доказательств того, что в далеком прошлом поверхность Красной планеты была покрыта океанами, морями, озерами и реками из жидкой воды Фото: NASA

Поверхность Марса не подверглась таким же изменениям, как поверхность Земли в результате движения литосферных плит, а потому здесь можно обнаружить геологические данные из самой ранней истории Марса, которые уходят корнями в прошлое на 4,3 млрд лет. Благодаря эти данным ученые сделали вывод о том, что у Марса было бурное водное прошлое.

Авторы нового исследования с помощью данных марсохода Curiosity и орбитальных аппаратов обнаружили в кратере Гейла серию хорошо сохранившихся многоугольных узоров в осадочных породах, которые наполнены солями кальция и магния. Возраст этих "рисунков" на поверхности составляет от 3,6 до 3,8 млрд лет.

Ученые пришли к выводу, что скорее всего эти многоугольные узоры на поверхности кратера остались после высыхания влажного донного ила. Но самое главное, что процесс высыхания, как считают ученые происходил не случайным образом или один раз, а это происходило циклично.

Ученые обнаружили в кратере Гейла серию хорошо сохранившихся многоугольных узоров в осадочных породах Фото: NASA

Подобное высыхание ила на месте, где когда-то был водоем, можно обнаружить и на Земле. Ученые пришли к выводу, что постоянное цикличное высыхание влажного ила привело к появлению шестиугольных узоров. То есть водоем в кратере Гейла высох не один раз, а это происходило в течение длительного периода времени. На это указывает и наличие солей, которых намного больше, чем предполагалось, а значит они откладывались в местной породе из соленой воде, которая испарялась.

Учитывая разные свойства многоугольных узоров на поверхности кратера Гейла, разделенных трещинами, ученые считают, что на Марсе в течение тысяч, а может и миллионов лет происходило постоянное изменение климата. Планета то высыхала, то снова покрывалась огромными участками воды. Авторы исследования считают, что подобная цикличность в какой-то момент прекратилась и Марс превратился в ту планету, которую мы знаем.

Учитывая разные свойства многоугольных узоров на поверхности кратера Гейла, разделенных трещинами, ученые считают, что на Марсе в течение тысяч, а может и миллионов лет происходило постоянное изменение климата Фото: NASA

"Именно смена влажного и сухого периодов на Марсе миллиарды лет назад позволили создать такие специфические образования из горных пород. Скорее всего в ранней истории планеты существовал своеобразный сезонный климат, который менялся в течение постоянных временных циклов", — пишут авторы исследования.

По словам ученых, хотя еще не были обнаружены признаки существования внеземной жизни на Марсе, тем не менее именно такие цикличные климатические условия могли создать основу для появления этой жизни. То есть первичные органические молекулы и другие соединения могли в данных условиях стать основой для появления микроорганизмов. И эта жизнь могла возникнуть как раз в период между 3,6 и 3,8 млрд лет назад.

Фокус уже писал о том, что летательный аппарат NASA на Марсе смог пережить аварийную посадку и во время следующего вылета сделал снимок марсохода Perseverance. Также в NASA выяснили, что привело к появлению небольшой аварии.