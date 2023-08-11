NASA показало не зовсім звичайний політ вертольота на Марсі: дивовижні кадри зробив марсохід (відео)

54-й політ марсіанського гелікоптера був не зовсім звичайним і, тим не менш, цей літальний апарат, незважаючи на деякі проблеми, вже 2 роки виконує наукову місію.

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NASA представило відеоролик, створений за допомогою системи камер Mastcam-Z марсохода Perseverance, на якому можна побачити черговий політ вертольота Ingenuity на Марсі, пише Space.

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З 2021 року перший в історії літальний апарат на іншій планеті, гелікоптер Ingenuity, є надійним помічником марсохода Perseverance у дослідженні поверхні кратера Єзеро на Марсі. Хоча спочатку NASA планувало, що цей літальний апарат здійснить лише кілька польотів над поверхнею Червоної планети, на сьогоднішній день Ingenuity зміг піднятися в розріджене марсіанське повітря в 54-й раз.

З 2021 року перший в історії літальний апарат на іншій планеті, гелікоптер Ingenuity, є надійним помічником марсохода Perseverance у дослідженні поверхні кратера Єзеро вона Марсі Фото: Скріншот

Хоча цей політ був навіть не зовсім польотом, а як його назвали науковці "стрибком", який тривав лише 24 секунди. Тобто гелікоптер піднявся вгору, а потім приземлився і, на відміну від попередніх своїх місій, вона не полягала в тому, щоб дослідити поверхню Марса.

Річ у тім, що під час 53-го польоту Ingenuity не зміг повністю завершити свою місію і йому довелося терміново приземлитися. Для того, щоб з'ясувати, що сталося, вчені дали команду літальному апарату виконати цей "стрибок" у повітря. Фахівці з NASA знайшли причину поломки і сподіваються, що в майбутньому вертоліт більше не зіткнеться з цією проблемою. Що ж насправді сталося, Фокус уже докладно писав.

NASA представило відеоролик, створений за допомогою системи камер Mastcam-Z марсохода Perseverance, на якому можна побачити черговий політ вертольота Ingenuity на Марсі

Під час останнього вильоту Ingenuity зміг сфотографувати марсохід Perseverance, але той також зі свого боку за допомогою своїх потужних камер знімав, як літальний апарат піднімається в повітря. На новому відео від NASA можна розглянути всю коротку місію вертольота дуже детально. Спочатку Ingenuity піднімається вгору, ширяє в повітрі, а потім здійснює м'яку посадку на поверхню кратера Езеро.

Нагадуємо, що обидва апарати NASA приземлилися на Марсі ще в лютому 2021 року, і відтоді марсохід шукає сліди позаземного життя на Марсі та вивчає місцеві гірські породи, а вертоліт допомагає йому знаходити правильні шляхи для пересування.

Під час останнього вильоту Ingenuity зміг сфотографувати марсохід Perseverance

Від самого початку перед Ingenuity стояло зовсім інше завдання — вчені з NASA хотіли показати, що політ літальних апаратів на Марсі можливий. І це їм вдалося. Вчені вважають, що Ingenuity працює так як потрібно і зможе виконати ще не один політ на Червоній планеті.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, на Марсі в далекому минулому не просто були моря, океани, річки та озера з рідкої води. Ця вода зникала і з'являлася знову протягом тривалих періодів кліматичних змін на Марсі, які мали свої постійні цикли.