Китайский луноход обнаружил на глубине 300 метров скрытые структуры на Луне: что известно

С помощью своего прибора аппарат "Юйту-2" смог составить карту ранее неизвестных "внутренностей" обратной стороны Луны.

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Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Geophysical Research: Planets, ученые впервые получили данные о верхнем 300-метровом слое лунной поверхности. Таким образом они увидеть ранее скрытые структуры, которые показывают миллиарды лет истории Луны, пишет Live Science.

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Еще в 2018 году на обратной стороне Луны приземлился китайский посадочный аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту. Это был первый космический аппарат землян, который совершил подобную посадку на той стороне Луны, которая не видна с Земли. С тех пор ученые продолжают изучать многочисленные данные, полученные аппаратами. Теперь же планетологи смогли впервые нанести на карту структуры, которые находятся на глубине до 300 метров от поверхности Луны. По словам ученых, это первый настолько деятельный анализ недр нашего спутника.

Луноход "Юйту-2" оснащен специальным радаром, который позволяет ему отправлять радиосигналы в недра Луны. После этого прибор обрабатывает полученное обратное "эхо" и таким образом ученые имеют возможность наносить на карту скрытые лунные структуры. Например, 3 года назад, ученые составили карту слоя под поверхностью обратной стороны Луны глубиной в 40 метров, но после этого радар не посылал сигналы глубже.

Обратная сторона Луны. Снимок сделали астронавты миссии "Аполлон-13" Фото: NASA

На основе новых данных, полученных при изучении глубины до 300 метров, ученые выяснили, что здесь находится несколько разных слоев пыли, почвы и разбитых камней. Также ученые обнаружили здесь скрытый кратер, который образовался в результате падения астероида. Намного ниже, чем на глубине 40 метров, планетологи нашли пять отдельных слоев лунной лавы, которые просочились сюда миллиарды лет назад.

Согласно нынешним предположениям, Луна появилась примерно 4,5 млрд лет назад после того, как в раннюю Землю врезался объект, размером с Марс. Из-за этого от нашей планеты откололся кусок, который и стал Луной.

Как и на Земле в мантии Луны в то время находилось много расплавленной магмы, которая проходила через трещины после серии вулканических извержений. Ученые выяснили, что слои вулканической породы становятся тоньше, по мере того, чем ближе они расположены к поверхности Луны. Скорее всего, со временем происходило меньше вулканических извержений и меньше лавы попадало сюда. Луна медленно, но верно остывала, как и Земля.

Кратер Дедал на обратной стороне Луны. Снимок сделали астронавты миссии "Аполлон-11" Фото: NASA

Сейчас ученые считают, что вулканическая активность на Луне прекратилась примерно 1 млрд лет назад. И в то же время некоторые исследователи предполагают, что извержения на Луне происходили еще 100 млн лет назад. В любом случае наш спутник считается мертвым в плане геологической активности.

Но авторы нового исследования, считают, что намного глубже, чем проник радар лунохода, все еще может скрываться магма. Поэтому исследования темной стороны Луны продолжаются.

Фокус уже писал о том, что российский посадочный модуль "Луна-25" так и не смог совершить мягкую посадку на Луне. Он упал на наш спутник 20 августа и причины этой катастрофы еще выясняют.

Также Фокус писал о том, что первые проблемы с аппаратом "Луна-25" возникли еще 19 августа, когда он перешел на незапланированную орбиту вокруг Луны и с ним была потеряна связь.

На фоне катастрофы российского посадочного аппарата, писатель Ян Валетов, высказал свое мнение по поводу того, почему Россия не способна даже косплеить Советский Союз, как уже писал Фокус. Дело в том, что миссия "Луна-25" является прямым "наследником" еще советской миссии "Луна-24". Последняя, кстати, завершилась успешно.