Китайський місяцехід виявив на глибині 300 метрів приховані структури на Місяці: що відомо

За допомогою свого приладу апарат "Юйту-2" зміг скласти карту раніше невідомих "нутрощів" зворотного боку Місяця.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Geophysical Research: Planets, вчені вперше отримали дані про верхній 300-метровий шар місячної поверхні. Таким чином вони побачити раніше приховані структури, які показують мільярди років історії Місяця, пише Live Science.

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Ще 2018 року на зворотному боці Місяця приземлився китайський посадковий апарат "Чан'е-4" з місяцеходом "Юйту-2" на борту. Це був перший космічний апарат землян, який здійснив подібну посадку на тому боці Місяця, який не видно із Землі. Відтоді вчені продовжують вивчати численні дані, отримані апаратами. Тепер же планетологи змогли вперше нанести на карту структури, що розташовані на глибині до 300 метрів від поверхні Місяця. За словами вчених, це перший настільки діяльний аналіз надр нашого супутника.

Місяцехід "Юйту-2" оснащений спеціальним радаром, який дає йому змогу надсилати радіосигнали в надра Місяця. Після цього прилад опрацьовує отримане зворотне "відлуння" і таким чином вчені мають змогу наносити на карту приховані місячні структури. Наприклад, 3 роки тому, вчені склали карту шару під поверхнею зворотного боку Місяця глибиною в 40 метрів, але після цього радар не посилав сигнали глибше.

Зворотний бік Місяця. Знімок зробили астронавти місії "Аполлон-13" Фото: NASA

На основі нових даних, отриманих під час вивчення глибини до 300 метрів, учені з'ясували, що тут розташовано кілька різних шарів пилу, ґрунту і розбитого каміння. Також учені виявили тут прихований кратер, який утворився внаслідок падіння астероїда. Набагато нижче, ніж на глибині 40 метрів, планетологи знайшли п'ять окремих шарів місячної лави, які просочилися сюди мільярди років тому.

Згідно з нинішніми припущеннями, Місяць з'явився приблизно 4,5 млрд років тому після того, як у ранню Землю врізався об'єкт розміром із Марс. Через це від нашої планети відколовся шматок, який і став Місяцем.

Як і на Землі, в мантії Місяця в той час було багато розплавленої магми, яка проходила через тріщини після серії вулканічних вивержень. Вчені з'ясували, що шари вулканічної породи стають тоншими, у міру того, чим ближче вони розташовані до поверхні Місяця. Швидше за все, з часом відбувалося менше вулканічних вивержень і менше лави потрапляло сюди. Місяць повільно, але вірно остигав, як і Земля.

Кратер Дедал на зворотному боці Місяця. Знімок зробили астронавти місії "Аполлон-11" Фото: NASA

Наразі вчені вважають, що вулканічна активність на Місяці припинилася приблизно 1 млрд років тому. І водночас деякі дослідники припускають, що виверження на Місяці відбувалися ще 100 млн років тому. У будь-якому разі наш супутник вважається мертвим у плані геологічної активності.

Але автори нового дослідження вважають, що набагато глибше, ніж проник радар місяцеходу, все ще може ховатися магма. Тому дослідження темної сторони Місяця тривають.

Фокус уже писав про те, що російський посадковий модуль "Луна-25" так і не зміг здійснити м'яку посадку на Місяці. Він упав на наш супутник 20 серпня і причини цієї катастрофи ще з'ясовують.

Також Фокус писав про те, що перші проблеми з апаратом "Луна-25" виникли ще 19 серпня, коли він перейшов на незаплановану орбіту навколо Місяця і з ним було втрачено зв'язок.

На тлі катастрофи російського посадкового апарату письменник Ян Валетов висловив свою думку з приводу того, чому Росія не здатна навіть косплеїти Радянський Союз, як уже писав Фокус. Річ у тім, що місія "Луна-25" є прямим "спадкоємцем" ще радянської місії "Луна-24". Остання, до речі, завершилася успішно.