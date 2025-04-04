Крупнейшая планета Солнечной системы странным образом меняет свой химический состав (фото)

Астрономы выяснили, что мощные штормы на Юпитере меняют химический состав атмосферы крупнейшей планеты Солнечной системы, перемещая аммиак из одного места в другое. При этом атмосфера меняется на большой глубине под облаками газового гиганта. В результате в нижней части атмосферы Юпитера оказывается аммиака больше, чем обычно.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Астрономы с помощью наземных телескопов обнаружили огромный шторм на Юпитере, который возник восточнее знаменитого Большого красного пятна. Затем этот шторм наблюдали космический аппарат "Юнона", который вращается вокруг Юпитера, а также космический телескоп Хаббл.

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Используя данные наблюдений, астрономы создали моделирование процессов в атмосфере Юпитера и обнаружили, что мощный шторм перемешал атмосферу планеты на десятки километров ниже даже самых низко висящих облаков.

Высоту в атмосфере Юпитера измерить сложно, потому что у планеты нет поверхности в обычном смысле, поэтому ученые полагаются вместо этого на давление. В средней стратосфере Юпитера есть уровень, на котором атмосферное давление примерно такое же, как на уровне моря на Земле. С помощью этого уровня можно определять глубину атмосферы Юпитера. Плотные, тяжелые облака водяного пара, где начинаются огромные штормы на планете, находятся примерно на 132 километра ниже этого уровня, где давление примерно в 10 раз выше, чем на уровне моря на Земле.

Облака и штормы на Юпитере Фото: NASA

Данные наблюдений показали, что самые низкие облака, присутствовавшие во время шторма, находились на несколько километров ниже даже этого уровня. Таким образом, в результате шторма атмосфера Юпитера была перемешана глубоко под облаками.

Полученные снимки показали мощный восходящий поток вблизи центра шторма, который выкачивает аммиак из глубин атмосферы Юпитера и перемещает его вверх к вершинам штормовых облаков. Данные наблюдений показали, что восходящий поток вытащил большую часть аммиака из участка атмосферы Юпитера, простирающегося вниз по меньшей мере на десятки километров ниже основания штормовых облаков.

Вокруг яркого пятна восходящего потока обернулись более темные пятна, где нисходящие потоки несли вязкую смесь аммиака и воды обратно в глубины Юпитера. И что удивительно, аммиак погружался гораздо глубже в атмосферу, чем ожидали ученые.

Юпитер. Юлиже к центру видно Большое красное пятно Фото: NASA

По словам астрономов, аммиак переместился на глубину, где давление в атмосфере Юпитера примерно в 30 раз выше, чем на уровне моря на Земле. Это означает, что шторм, скорее всего, сбрасывал вниз большие, скользкие кашеобразные шары из смеси воды и аммиака.

Аммиак остается жидким при гораздо более низких температурах, чем вода, что означает, что капли жидкого аммиака могут смешиваться с ледяными кристаллами воды в штормовых облаках Юпитера. Полученная смесь представляет собой кашеобразные шары, достаточно твердые, чтобы держаться вместе, но более вязкие, чем град и больше похожи на мокрый снег. Такие шары, выпадающие в виде дождя из шторма, могут падать гораздо быстрее, чем капли дождя, поэтому они пролетают гораздо дальше, прежде чем могут испариться.

В результате глубоко в атмосфере Юпитера есть участки аммиака, которые выпали в виде кашеобразных шаров из штормов, бушующих в десятках километрах выше. Этот аммиак, как говорят ученые, остается в глубинах атмосферы пока следующий большой шторм не поднимет его наверх.

Как уже писал Фокус, астрономы увидели, как массивный пожиратель материи выбрасывает нечто в космос. Астрономы смогли стать свидетелями того, как сверхмассивная черная дыра в далекой галактике не только поглощает материю, но и выбрасывает часть своей еды в межзвездное пространство.