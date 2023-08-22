Марсоход NASA сделал снимок большого пятна на Солнце: оно поворачивается в сторону Земли (фото)

Пока что это солнечное пятно видно только с Марса, но через несколько дней оно станет видимым и с Земли

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Марсоход Perseverance с помощью своей камеры Mastcam-Z сфотографировал особый регион на Солнце, где появляются солнечные вспышки и выбросы плазмы. Это солнечное пятно перемещается в сторону Земли и вскоре оно станет видимым и с нашей планеты. Это значит, что если в этом регионе звезды произойдет вспышка и корональный выброс массы, то поток солнечных частиц полетит в сторону Земли и может вызвать появление геомагнитной бури, пишет Space.

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Perseverance, который в настоящее время исследует Красную планету в кратере Езеро каждый день делает снимки Солнца с помощью камеры Mastcam-Z во время изучения разреженной марсианской атмосферы. В этот раз в кадр попало большое пятно на Солнце, которое перемещается и вскоре будет направлено в сторону Земли.

Марсоход Perseverance с помощью своей камеры Mastcam-Z сфотографировал особый регион на Солнце, где появляются солнечные вспышки и выбросы плазмы Фото: NASA

Марс вращается вокруг обратной стороны Солнца, а потому, если на звезде появляются пятна, то аппарат NASA видит их примерно на неделю раньше, чем их могут увидеть наземные телескопы.

Пятна на Солнце представляют собой более темные и более холодные участки на поверхности звезды, где магнитное поле сильнее. Именно здесь рождаются выбросы высокоэнергетического излучения или солнечные вспышки, а также корональные выбросы массы или солнечной плазмы.

Если солнечное пятно обращено в сторону Земли, когда здесь приходят вспышки и извержения плазмы, то солнечные частицы и потоки излучения могут нанести удар по нашей планете. Таким образом возникают геомагнитные бури, вследствие чего нарушается работа связи и энергосистем. По этой причине астрономы постоянно следят за движением пятен по солнечному диску.

Если солнечное пятно обращено в сторону Земли, когда здесь приходят вспышки и извержения плазмы, то солнечные частицы и потоки излучения могут нанести удар по нашей планете Фото: NASA

Конечно же марсоход NASA специально не следит за Солнцем и это лишь побочный продукт его основной научной деятельности на Марсе. Главная задача, которая стоит перед Perseverance, состоит в сборе образцов местной горной породы, чтобы в следующем десятилетии они отправились на Землю. В этих образцах ученые надеются обнаружить следы давно исчезнувшей марсианской жизни, если она конечно здесь была. Но ученые верят, что условия на Марсе в далеком прошлом были подходящими для этого.

Марсоход NASA продолжает свою миссию, которая началась еще в начале 2021 года, изучая поверхность 45-километрового кратера Езеро. Напарником Perseverance является марсианский вертолет Ingenuity, который за все время уже смог совершить 55 полетов над поверхностью Красной планеты.

Фокус уже писал о том, что орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter прислал на Землю снимки потока льда, который медленно перемещается по поверхности Марса вдали от полярных регионов.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, сколько на самом деле нужно колонистов для поддержания работы первой базы на Марсе. Оказалось, что их нужно не так и много, хотя прошлые исследования показывали необходимость наличия до 500 колонистов.

Что касается вспышек и извержений плазмы на Солнце, то как уже писал Фокус, недавно астрофотограф из Португалии показал результаты своей очередной съемки нашей звезды.