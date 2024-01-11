Невдала місія на Місяць. Модуль Peregrine зробив нове селфі: у кадр потрапила Земля (фото)

Посадковий апарат Peregrine все ще летить до Місяця після того, як у нього сталася аварія, хоча здійснити посадку на супутник Землі він не зможе.

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Посадковий модуль Peregrine, створений американською компанією Astrobotic, зробив ще одне селфі в космосі, і на цьому знімку зображена невелика частина Землі, пише Space.

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Посадковий модуль Peregrine, який вирушив у космос 8 січня, щоб 23 лютого здійснити посадку на Місяці і провести там наукові дослідження, зробив нове селфі. На цьому знімку видно одну з опор модуля, а також капсулу часу Pocari Sweet Lunar Dream, створену японською компанією Astroscale. У цій капсулі часу розміщені, згідно з повідомленням компанії Astrobotic, "повідомлення від дітей з усього світу". Але на цій фотографії в правому верхньому кутку можна помітити також невелику частину нашої рідної планети, яка має вигляд смуги світла.

На цій фотографії в правому верхньому кутку можна помітити також невелику частину нашої рідної планети, яка має вигляд смуги світла Фото: space.com

Посадковий модуль Peregrine відправила в космос під час свого дебютного польоту нова ракета-носій Vulcan від компанії United Launch Alliance. Планувалося, що траєкторія польоту апарату виведе його на орбіту навколо Місяця приблизно через два тижні. Після цього модуль мав кружляти навколо Місяця і готуватися до посадки на його поверхню.

Незважаючи на те, що ракета успішно вивела модуль на орбіту, він відокремився від верхнього ступеня ракети-носія і почав свою самостійну подорож до Місяця, в апарата стався витік палива. У компанії Astrobotic вважають, що аварія могла бути спричинена клапаном, який заклинив, що призвело до розриву бака з окислювачем. До речі, перше селфі, зроблене модулем у космосі, допомогло інженерам місії виявити проблему в двигуні.

Перше селфі, зроблене модулем у космосі, допомогло інженерам місії виявити проблему в двигуні Фото: space.com

Через цю аварію посадковий модуль Peregrine не зможе приземлитися на Місяці, адже паливо в нього закінчиться приблизно в п'ятницю, 12 січня. Станом на 10 січня апарат перебував на відстані приблизно 310 тисяч км від Землі, тобто він подолав приблизно 80% шляху до Місяця. Але рух модуля до Місяця поки що триває.

Якби цей модуль приземлився на Місяці, то ця місія увійшла б в історію. Ще жоден апарат, створений приватною компанією, не здійснював посадку на поверхні супутника Землі.

На борту Peregrine перебуває 20 корисних навантажень від космічних агентств, зокрема NASA, приватних компаній і наукових установ. До речі, 5 наукових інструментів NASA було розміщено в рамках програми Commercial Lunar Payload Services.

Старт цієї програми якраз і почався з місії Peregrine, яка закінчилася, не встигнувши навіть початися. Другий запуск у рамках цієї програми має відбутися в лютому. На Місяць має полетіти посадковий модуль Nova-C від американської компанії Intuitive Machines.

Як уже писав Фокус, компанія Axiom Space показала поліпшену версію скафандрів, у яких астронавти мають висадитися на Місяці в 2026 році. Астронавти зможуть у них виконувати найрізноманітніші завдання.

Нагадуємо, що спочатку NASA планувало відправити астронавтів на Місяць наприкінці 2025 року, але тепер стало відомо, що ця історична місія відбудеться у вересні 2026 року, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи в несподіваному місці виявили джерело найдальшого радіосигналу з космосу.