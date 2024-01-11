Неудачная миссия на Луну. Модуль Peregrine сделал новое селфи: в кадр попала Земля (фото)

Посадочный аппарат Peregrine все еще летит к Луне после того, как у него произошла авария, хотя осуществить посадку на спутник Земли он не сможет.

Related video

Посадочный модуль Peregrine, созданный американской компанией Astrobotic, сделал еще одно селфи в космосе, и на этом снимке запечатлена небольшая часть Земли, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Посадочный модуль Peregrine, который отправился в космос 8 января, чтобы 23 февраля осуществить посадку на Луне и провести там научные исследования, сделал новое селфи. На этом снимке видна одна из опор модуля, а также капсула времени Pocari Sweet Lunar Dream, созданная японской компанией Astroscale. В этой капсуле времени размещены, согласно сообщению компании Astrobotic, "сообщения от детей со всего мира". Но на этой фотографии в правом вернем углу можно заметить также небольшую часть нашей родной планеты, которая выглядит как полоса света.

На этой фотографии в правом вернем углу можно заметить также небольшую часть нашей родной планеты, которая выглядит как полоса света Фото: space.com

Посадочный модуль Peregrine отправила в космос во время своего дебютного полета новая ракета-носитель Vulcan от компании United Launch Alliance. Планировалось, что траектория полета аппарата выведет его на орбиту вокруг Луны примерно через две недели. После этого модуль должен был кружить вокруг Луны и готовиться к посадке на ее поверхность.

Несмотря на то, что ракета успешно вывела модуль на орбиту, он отделился от верхней ступени ракеты-носителя и начал свое самостоятельное путешествие к Луне, у аппарата произошла утечка топлива. В компании Astrobotic считают, что авария могла быть вызвана заклинившим клапаном, что привело к разрыву бака с окислителем. Кстати, первое селфи, сделанное модулем в космосе, помогло инженерам миссии выявить проблему в двигателе.

Первое селфи, сделанное модулем в космосе, помогло инженерам миссии выявить проблему в двигателе Фото: space.com

Из-за этой аварии посадочный модуль Peregrine не сможет приземлиться на Луне, ведь топливо у него закончится примерно в пятницу, 12 января. По состоянию на 10 января аппарат находился на расстоянии примерно 310 тысяч км от Земли, то есть он преодолел примерно 80% пути к Луне. Но движение модуля к Луне пока продолжается.

Если бы этот модуль приземлился на Луне, то данная миссия вошла бы в историю. Еще ни один аппарат, созданный частной компанией, не совершал посадку на поверхности спутника Земли.

На борту Peregrine находится 20 полезных нагрузок от космических агентств, в том чbсиле NASA, частных компаний и научных учреждений. Кстати, 5 научных инструментов NASA были размещены в рамках программы Commercial Lunar Payload Services.

Старт этой программы как раз и начался с миссии Peregrine, которая закончилась, не успев даже начаться. Второй запуск в рамках этой программы должен произойти в феврале. На Луну должен полететь посадочный модуль Nova-C от американской компании Intuitive Machines.

Как уже писал Фокус, компания Axiom Space показала улучшенную версию скафандров, в которых астронавты должны высадиться на Луне в 2026 году. Астронавты смогут в них выполнять самые разнообразные задачи.

Напоминаем, что изначально NASA планировало отправить астронавтов на Луну в конце 2025 года, но теперь стало известно, что эта историческая миссия состоится в сентябре 2026 года, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы в неожиданном месте обнаружили источник самого далекого радиосигнала из космоса.