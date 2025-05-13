Что-то странное происходит на Юпитере: астрономы считали, что это явление невозможно (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб сделали потрясающие изображения полярного сияния на Юпитере на северном полюсе газового гиганта, самой большой планете Солнечной системы. Ученые получили новую информацию об этом явлении, но некоторые данные они не могут объяснить.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

Юпитер почти в 6 раз больше Земли по размеру и является крупнейшей планетой, которая вращается вокруг Солнца. Кроме своего огромного размера Юпитер имеет самую большую магнитосферу в Солнечной системе, то есть область космоса, где ощущается влияние магнитного поля планеты. Магнитосфера Юпитера в 15 раз больше Солнца, а магнитное поле планеты в 20 000 раз сильнее магнитного поля Земли. Из-за такого сильного магнитного поля полярные сияния на Юпитера в сотни раз ярче, чем на Земле.

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Как и на Земле полярное сияние на Юпитере возникает, когда высокоэнергетические частицы, выброшенные из Солнца через солнечный ветер, проникают через магнитосферу в верхние слои атмосферы. Затем частицы направляются к полюсам планеты с помощью магнитного поля.

По словам ученых, на Юпитере полярные сияния также возникают благодаря частицам, выброшенным в космос во время извержения вулканов на спутнике газового гиганта под названием Ио. Это мир с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе. Солнечные частицы и частицы с Ио объединяются и создают обширное полярное сияние на северном полюсе Юпитера.

Полярное сияние на Юпитере Фото: NASA

Астрономов удивило то, насколько интенсивным и динамичным оказалось полярное сияние на Юпитере. Астрономы ожидали, что оно будет медленно появляется и исчезать, но оказалось, что полярное сияние может резко начинать светиться и менять свою яркость иногда за секунды. То есть полярное сияние меняется намного сильнее на Юпитере, чем предполагали ученые. Это может изменить понимание того, как нагревается и охлаждается верхняя часть атмосферы газового гиганта.

Юпитер. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Ученые получили новые изображения полярного сияния на Юпитере и обнаружили новые подробности этого явления с помощью космического телескопа Уэбб. В то же время ученые делали снимки полярного сияния на Юпитере с помощью космического телескопа Хаббл и обнаружили то, что их еще больше удивило.

Спутник Юпитера Ио Фото: NASA

Оказалось, что яркий свет, обнаруженный телескопом Уэбб не имеет аналога на изображениях телескопа Хаббл и это сильно озадачило астрономов. Чтобы вызвать сочетание яркости, которое увидели два телескопа, нужно иметь сочетание большого количества частиц с очень низкой энергией, которые попадают в атмосферу Юпитера, но это считалось невозможным. Поэтому астрономы пока не понимают, что происходит на Юпитере.

Теперь ученые хотят собрать больше данных, чтобы тщательнее изучить полярное сияние на Юпитере, и понять, как солнечные частицы и частицы с Ио формируют полярное сияние на самом деле и что происходит с его яркостью. В этом должен помочь космический аппарат "Юнона", который с 2016 года вращается вокруг газового гиганта.

Фокус уже писал о том, что ученые сделали новые открытия об атмосфере Юпитера, а также о том, что скрывается в недрах его спутника Ио.

Как уже писал Фокус, спутники для создания солнечных затмений сделали нечто невероятное на орбите. Два спутника миссии Proba-3 прошли успешное испытание на орбите, когда показали сверхточный полет в одной формации на расстоянии 150 метров друг от друга. Таким образом они действовали, как один космический аппарат. Это важное достижение поможет раскрыть тайны Солнца.