Щось дивне відбувається на Юпітері: астрономи вважали, що це явище неможливе (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб зробили приголомшливі зображення полярного сяйва на Юпітері на північному полюсі газового гіганта, найбільшій планеті Сонячної системи. Вчені отримали нову інформацію про це явище, але деякі дані вони не можуть пояснити.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Юпітер майже в 6 разів більший за Землю за розміром і є найбільшою планетою, яка обертається навколо Сонця. Окрім свого величезного розміру Юпітер має найбільшу магнітосферу в Сонячній системі, тобто область космосу, де відчувається вплив магнітного поля планети. Магнітосфера Юпітера в 15 разів більша за Сонце, а магнітне поле планети у 20 000 разів сильніше за магнітне поле Землі. Через таке сильне магнітне поле полярні сяйва на Юпітері в сотні разів яскравіші, ніж на Землі.

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Як і на Землі, полярне сяйво на Юпітері виникає, коли високоенергетичні частинки, викинуті із Сонця через сонячний вітер, проникають через магнітосферу у верхні шари атмосфери. Потім частинки спрямовуються до полюсів планети за допомогою магнітного поля.

За словами вчених, на Юпітері полярні сяйва також виникають завдяки частинкам, викинутим у космос під час виверження вулканів на супутнику газового гіганта під назвою Іо. Це світ із найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі. Сонячні частинки і частинки з Іо об'єднуються і створюють велике полярне сяйво на північному полюсі Юпітера.

Полярне сяйво на Юпітері Фото: solar-system

Астрономів здивувало те, наскільки інтенсивним і динамічним виявилося полярне сяйво на Юпітері. Астрономи очікували, що воно буде повільно з'являтися і зникати, але виявилося, що полярне сяйво може різко починати світитися і змінювати свою яскравість іноді за секунди. Тобто полярне сяйво змінюється набагато сильніше на Юпітері, ніж припускали вчені. Це може змінити розуміння того, як нагрівається й охолоджується верхня частина атмосфери газового гіганта.

Юпітер. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: solar-system

Учені отримали нові зображення полярного сяйва на Юпітері та виявили нові подробиці цього явища за допомогою космічного телескопа Вебб. Водночас учені робили знімки полярного сяйва на Юпітері за допомогою космічного телескопа Габбл і виявили те, що їх ще більше здивувало.

Супутник Юпітера Іо Фото: NASA

Виявилося, що яскраве світло, виявлене телескопом Вебб, не має аналога на зображеннях телескопа Габбл, і це сильно спантеличило астрономів. Щоб викликати поєднання яскравості, яке побачили два телескопи, потрібно мати поєднання великої кількості частинок з дуже низькою енергією, які потрапляють в атмосферу Юпітера, але це вважалося неможливим. Тому астрономи поки що не розуміють, що відбувається на Юпітері.

Тепер учені хочуть зібрати більше даних, щоб ретельніше вивчити полярне сяйво на Юпітері, і зрозуміти, як сонячні частинки і частинки з Іо формують полярне сяйво насправді і що відбувається з його яскравістю. У цьому має допомогти космічний апарат "Юнона", який з 2016 року обертається навколо газового гіганта.

Фокус уже писав про те, що вчені зробили нові відкриття про атмосферу Юпітера, а також про те, що ховається в надрах його супутника Іо.

Як уже писав Фокус, супутники для створення сонячних затемнень зробили щось неймовірне на орбіті. Два супутники місії Proba-3 пройшли успішне випробування на орбіті, коли показали надточний політ в одній формації на відстані 150 метрів один від одного. Таким чином вони діяли, як один космічний апарат. Це важливе досягнення допоможе розкрити таємниці Сонця.