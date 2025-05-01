Зонд NASA виявив у надрах супутника Юпітера те, що дуже здивувало астрономів (фото)

Астрономи зробили нові відкриття, які стосуються атмосфери Юпітера, а також вулканічної активності та внутрішньої структури його супутника Іо, який є найбільш вулканічним тілом у Сонячній системі.

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Про це пише Space.

За допомогою космічного апарату NASA "Юнона" астрономи змогли отримати високоякісні дані про атмосферу Юпітера, зокрема про те, що відбувається на його полюсах.

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Учені виявили, що на північному полюсі Юпітера розташована ділянка стратосфери, яка холодніша на 11 градусів Цельсія, ніж її оточення. Також з'ясувалося, що навколо цієї ділянки дмуть сильні вітри, швидкість яких перевищує 160 км/год.

Поруч із цим регіоном було виявлено гігантський циклон діаметром приблизно 3000 км, який оточує 8 дрібніших циклонів діаметром від 2400 до 2800 км.

Дані приладів зонда "Юнона" показали, що кожен із восьми циклонів переміщається до північного полюса Юпітера, так само як це роблять циклони на Землі. Але на нашій планеті циклони ніколи не підходять близько до полюсів. Річ у тім, що чим ближче вони підходять до холодних і сухих полюсів, тим швидше в них закінчується тепле і вологе повітря, яке дає їм енергію. Але на Юпітері атмосфера має іншу динаміку, а тому це не є проблемою для циклонів.

Інфрачервоне зображення циклону на північному полюсі Юпітера і восьми циклонів, які його оточують Фото: solar-system

Як показали дані спостережень, щойно циклони наближаються до північного полюса Юпітера, вони починають стикатися один з одним, а потім відскакувати, як пружини. Але це дозволяє циклонам повільно переміщатися за годинниковою стрілкою навколо полюса.

Також зонд "Юнона" пролетів повз вулканічний супутник Юпітера під назвою Іо, на поверхні якого розташовано більше вулканів, ніж у будь-якого іншого світу в Сонячній системі.

Учені місії "Юнона" повідомили, що зонд NASA наприкінці грудня минулого року зафіксував найпотужніше виверження вулкана на Іо за всю історію спостережень. У березні зонд NASA спостерігав, як цей вулкан все ще викидав величезні потоки лави. Астрономи вважають, що коли зонд "Юнона" знову близько підлетить до Іо 6 травня, то він все ще зможе спостерігати продовження масштабного виверження.

Зонд NASA наприкінці грудня минулого року зафіксував найпотужніше виверження вулкана на Іо за всю історію спостережень Фото: NASA

Але найбільше астрономів здивувало те, що прилади зонда NASA виявили під поверхнею супутника Юпітера. Вчені змогли отримати дані про температуру під поверхнею Іо і виявили, що там існують підземні потоки магми. Ця магма була все ще теплою і не затверділа під корою Іо. Раніше астрономи виключили наявність великого океану з магми під поверхнею Іо, який міг би живити вулкани, але ці вистигаючі, висхідні потоки магми, що вистигають, могли б пояснити, як вивергаються вулкани на Іо.

Розрахунки вчених показали, що приблизно 10% надр Іо мають потоки магми, які остигають, і це дає більше інформації про те, як тепло переносять із гарячих надр Іо на поверхню супутника Юпітера за допомогою потоків вивергаючоїся лави.

Як уже писав Фокус, у Чумацькому Шляху відбувається щось дивне. Астрономи виявили, що зірки швидко розлітаються, і ніхто не знає чому. Сімейство молодих зірок поводиться так, як жодне інше подібне зоряне скупчення.

Також Фокус писав про те, що минулого місяця NASA повідомило про те, що стався збій у роботі зонда "Юнона", який потрапив в особливу зону навколо Юпітера.