У Чумацькому Шляху відбувається щось дивне: зірки розлітаються, і ніхто не знає чому

Сімейство молодих зірок, які виявив космічний телескоп Gaia, поводиться так, як жодне інше подібне зоряне скупчення. Понад 1000 зірок залишають своє місце народження надто швидко і вчені поки що не можуть цього пояснити.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Більшість зірок народжується у вигляді скупчень із молекулярних газових хмар, коли окремі їхні частини стискаються під дією гравітації. Астрономи називають зірки, які народилися разом, сімействами. Космічний телескоп Gaia виявив нове молоде зоряне сімейство, яке сильно спантеличило астрономів.

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Зазвичай для того, щоб скупчення народжених разом зірок розпалося під дією гравітаційних сил і впливом сусідніх об'єктів, необхідно кілька сотень мільйонів років. Таким чином формуються розсіяні зоряні скупчення.

Але астрономи виявили невідоме раніше молоде розсіяне зоряне скупчення, якому всього 20 млн років, а це суперечить усьому, що раніше спостерігали вчені. Аналіз даних показав, що понад 1000 зірок у цьому скупченні рухаються занадто швидко, щоб залишатися разом.

Це загадкове скупчення розташоване на відстані 650 світлових років від нас у Чумацькому Шляху в сузір'ї Змієносця (англійською Ophiuchus), а тому отримало назву на честь цього сузір'я — Ophion.

Астрономи кажуть, що для них було несподіванкою виявити безладний поділ такого великого зоряного сімейства. При цьому розпад цього скупчення відбувається набагато швидше, ніж вважалося можливим. Вчені кажуть, що зоряне сімейство Ophion не схоже на жодне інше молоде подібне зоряне скупчення, яке бачили раніше.

Діапазон швидкостей у зоряному скупченні відомий як його дисперсія швидкостей. Народжені в молекулярній хмарі зірки спочатку мають низьку дисперсію швидкостей, яка становить лише кілька кілометрів на секунду. Тобто зірки повинні рухатися з більш-менш однаковою низькою швидкістю, що дає змогу їхній взаємній гравітації утримувати їх в одному скупченні довше. Але дисперсія швидкостей у сімействі Ophion становить 20 км/с. Тобто різниця між найшвидшими і найповільнішими зірками становить 20 км/с. За такої високої дисперсії швидкостей це скупчення скоро повністю розлетиться по галактиці.

Астрономи достеменно не знають, що сталося з цим зоряним сімейством і що призвело до появи такої поведінки, якої раніше вчені не бачили. У авторів дослідження є поки що дві гіпотези, які можуть пояснити таку аномалію в Чумацькому Шляху. Тобто чому ці зірки розлітаються так швидко?

Можливо, це сімейство було зруйновано гравітаційним впливом сусідніх більших об'єктів, які є областями активного зореутворення. Також, можливо, ударні хвилі від вибухів сусідніх наднових призвели до такої незвичайної поведінки зірок.

У чому астрономи впевнені, так це в тому, що сімейство зірок Ophion у стислі терміни за космічними мірками повністю розділиться, і кожна зірка почне свою самотню подорож по галактиці. Але де вони опиняться в кінцевому підсумку? Цього ніхто не знає.

Астрономи продовжать спостереження за космосом у спробі виявити інші аномальні зоряні скупчення з такою самою поведінкою зірок, що, можливо, допоможе розв'язати загадку скупчення Ophion і подібних до нього.

Як уже писав Фокус, NASA випробувало перший у світі космічний ядерний генератор енергії, що працює на дешевому паливі. Вчені та інженери створили прототип нової ядерної енергетичної системи, призначеної для місій у глибокий космос.