В Млечном Пути происходит нечто странное: звезды разлетаются, и никто не знает почему

Семейство молодых звезд, которые обнаружил космический телескоп Gaia, ведет себя так, как ни одно другое подобное звездное скопление. Более 1000 звезд покидают свое место рождения слишком быстро и ученые пока не могут этого объяснить.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Большинство звезд рождается в виде скоплений из молекулярных газовых облаков, когда отдельные их части сжимаются под действием гравитации. Астрономы называют звезды, которые родились вместе, семействами. Космический телескоп Gaia обнаружил новое молодое звездное семейство, которое сильно озадачило астрономов.

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Обычно для того, чтобы скопление рожденных вместе звезд распалось под действием гравитационных сил и влиянием соседних объектов необходимо несколько сотен миллионов лет. Таким образом формируются рассеянные звездные скопления.

Но астрономы обнаружили неизвестное ранее молодое рассеянное звездное скопление, которому всего 20 млн лет, а это противоречит всему, что ранее наблюдали ученые. Анализ данных показал, что более 1000 звезд в этом скоплении движутся слишком быстро, чтобы оставаться вместе.

Данное загадочное скопление находится на расстоянии 650 световых лет от нас в Млечном Пути в созвездии Змееносца (по-английски Ophiuchus), а потому получило название в честь этого созвездия – Ophion.

Астрономы говорят, что для них было неожиданностью обнаружить беспорядочное разделение такого большого звездного семейства. При этом распад этого скопления происходит намного быстрее, чем считалось возможным. Ученые говорят, что звездное семейство Ophion не похоже ни на одно другое молодое подобное звездное скопление, которое видели раньше.

Диапазон скоростей в звездном скоплении известен как его дисперсия скоростей. Рожденные в молекулярном облаке звезды изначально имеют низкую дисперсию скоростей, которая составляет всего несколько километров в секунду. То есть звезды должны двигаться с более или менее одинаковой низкой скоростью, что позволяет их взаимной гравитации удерживать их в одном скоплении дольше. Но дисперсия скоростей в семействе Ophion составляет 20 км/с. То есть разница между самыми быстрыми и самыми медленными звездами составляет 20 км/с. При такой высокой дисперсии скоростей это скоплении скоро полностью разлетится по галактике.

Астрономы точно не знают, что произошло с этим звездным семейством и что привело к появлению такого поведения, которого раньше ученые не видели. У авторов исследования есть пока две гипотезы, которые могут объяснить такую аномалию в Млечном Пути. То есть почему эти звезды разлетаются так быстро?

Возможно, это семейство было разрушено гравитационным влиянием соседних более крупных объектов, которые являются областями активного звездообразования. Также, возможно, ударные волны от взрывов соседних сверхновых привели к такому необычному поведению звезд.

В чем астрономы уверены, так это в том, что семейство звезд Ophion в кроткие сроки по космическим меркам полностью разделиться и каждая звезда начнет свое одинокое путешествие по галактике. Но где они окажутся в конечном итоге? Этого никто не знает.

Астрономы продолжат наблюдения за космосом в попытке обнаружить другие аномальные звездные скопления с таким же поведением звезд, что, возможно, поможет решить загадку скопления Ophion и ему подобных.

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