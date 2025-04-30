NASA испытало первый в мире космический ядерный генератор энергии, работающий на дешевом топливе

Ученые и инженеры из Университета Лестера (Великобритания) и Исследовательского центра NASA имени Джона Гленна создали прототип новой ядерной энергической системы, предназначенной для миссий в глубокий космос.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые создали прототип нового радиоизотопного термоэлектрического генератора (РТЭГ). Такая ядерная энергическая установка использует тепло для производства электроэнергии, необходимой для работы космических аппаратов. Это тепло вырабатывается с помощью радиоактивного распада плутония-238.

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РТЭГ предназначены для того, чтобы обеспечивать энергией космические аппараты, которые не могут получать энергию от солнечного света. Это делает их особенно полезными для миссий в глубокий космос, далеко от Солнца.

Новая данная ядерная энергетическая установка, которую разрабатывали ученые в течение 10 лет, в качестве топлива использует америций, а не плутоний. Ученые считают, что этот ядерный генератор можно будет использовать в будущем во время освоения Луны и Марса, а также более далеких миров. Это устройство сможет вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения энергией будущих миссий, если будет значительный недостаток солнечного света.

Ученые говорят, что в качестве топлива для ядерного электрогенератора они использовали америций-241, который можно извлечь путем переработки отработанного ядерного топлива. Америций-241 в 5 раза дешевле при производстве электроэнергии, чем плутоний-238, заявили исследователи.

Ученые провели первое успешное испытание прототипа нового радиоизотопного термоэлектрического генератора и он использовал электрически нагреваемые источника тепла на основе америция и усовершенствованные двигатели Стирлинга. Последние представляют собой тепловую машину, в которой рабочее тело в виде газа или жидкости движется в замкнутом объеме. Это разновидность двигателя внешнего сгорания.

Согласно заявлению ученых, испытание новой ядерной энергетической установки завершилось успешно. Это первая в мире демонстрация того, как источник тепла на основе америция может использоваться для приведения в действие нескольких двигателей Стирлинга для выработки электроэнергии.

Ученые считают, что такие электрогенераторы можно будет использовать для обеспечения энергией будущих поселений людей на разных мирах Солнечной системы. Чем дальше любой такой мир от Солнца, тем меньше вероятность того, что там можно получить достаточно электроэнергии с помощью солнечного света.

В частности, это актуально для Марса, куда космические агентства разных стран мира собираются отправить своих астронавтов в ближайшем будущем. Пока неизвестно, когда это произойдет, но первым поселенцам на Марсе нужен будет надежный и дешевый источник энергии.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новый водный мир, но эта планета не похожа ни на что, когда-либо виденное учеными. Вокруг звезды Kepler-10, расположенной на расстоянии примерно 560 световых лет от нас, вращается две планеты. Первая является каменистым миром, а вторая — миром, свойства которого, долгое время не удавалось точно определить.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили ранее неизвестный источник происхождения одних из самых редких химических элементов, таких, как золото и платина. Оказалось, что их также создают объекты с мощнейшим магнитным полем.