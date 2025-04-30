NASA випробувало перший у світі космічний ядерний генератор енергії, що працює на дешевому паливі

Науковці та інженери з Університету Лестера (Велика Британія) і Дослідницького центру NASA імені Джона Гленна створили прототип нової ядерної енергетичної системи, призначеної для місій у глибокий космос.

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Про це пише Interesting Engineering.

Учені створили прототип нового радіоізотопного термоелектричного генератора (РТЕГ). Така ядерна енергетична установка використовує тепло для виробництва електроенергії, необхідної для роботи космічних апаратів. Це тепло виробляється за допомогою радіоактивного розпаду плутонію-238.

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РТЕГ призначені для того, щоб забезпечувати енергією космічні апарати, які не можуть отримувати енергію від сонячного світла. Це робить їх особливо корисними для місій у глибокий космос, далеко від Сонця.

Нова дана ядерна енергетична установка, яку розробляли вчені протягом 10 років, як паливо використовує америцій, а не плутоній. Вчені вважають, що цей ядерний генератор можна буде використовувати в майбутньому під час освоєння Місяця і Марса, а також більш далеких світів. Цей пристрій зможе виробляти достатньо електроенергії для забезпечення енергією майбутніх місій, якщо буде значна нестача сонячного світла.

Вчені кажуть, що як паливо для ядерного електрогенератора вони використовували америцій-241, який можна витягти шляхом переробки відпрацьованого ядерного палива. Америцій-241 у 5 разів дешевший при виробництві електроенергії, ніж плутоній-238, заявили дослідники.

Вчені провели перше успішне випробування прототипу нового радіоізотопного термоелектричного генератора, який використовував джерела тепла, що електрично нагріваються, на основі америцію і вдосконалені двигуни Стірлінга. Останні являють собою теплову машину, в якій робоче тіло у вигляді газу або рідини рухається в замкнутому об'ємі. Це різновид двигуна зовнішнього згоряння.

Згідно із заявою вчених, випробування нової ядерної енергетичної установки завершилося успішно. Це перша у світі демонстрація того, як джерело тепла на основі америцію може використовуватися для приведення в дію декількох двигунів Стірлінга для вироблення електроенергії.

Учені вважають, що такі електрогенератори можна буде використовувати для забезпечення енергією майбутніх поселень людей на різних світах Сонячної системи. Що далі будь-який такий світ від Сонця, то менша ймовірність того, що там можна отримати достатньо електроенергії за допомогою сонячного світла.

Зокрема, це актуально для Марса, куди космічні агентства різних країн світу збираються відправити своїх астронавтів у найближчому майбутньому. Поки що невідомо, коли це станеться, але першим поселенцям на Марсі потрібне буде надійне і дешеве джерело енергії.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили новий водний світ, але ця планета не схожа ні на що, коли-небудь бачене вченими. Навколо зірки Kepler-10, розташованої на відстані приблизно 560 світлових років від нас, обертається дві планети. Перша є кам'янистим світом, а друга — світом, властивості якого довгий час не вдавалося точно визначити.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили раніше невідоме джерело походження одних з найрідкісніших хімічних елементів, таких, як золото і платина. Виявилося, що їх також створюють об'єкти з найпотужнішим магнітним полем.